Stopperbautaen har aldri spilt for Norge. Nå forteller hun hvorfor

Få har hatt en lengre vei til fotballtoppen enn Ina Lundereng Vårhus. Nå leverer hun storspill for RBK.

– Jeg ønsker i hvert fall å få muligheten til å bli heltidsproff. Jeg vil ha det tilbudet på lik linje med andre, sier Ina Vårhus. Stopperen er på utgående kontrakt i RBK. Foto: Petter Rasmus

– Jeg er ikke noe kjent navn, og det er nok mange som ikke har lagt så stor merke til meg. Det er artig med anerkjennelse, og jeg synes jo jeg spilte en god kamp. Da er det veldig artig å se at andre synes det også, sier Ina Lundereng Vårhus.

Midtstopperen var strålende da RBK slo gullrival Vålerenga på bortebane søndag, og ble kåret til banens beste av Adresseavisens børssetter.

Åtteren på børsen ble begrunnet på følgende vis:

«Vinner dueller både i lufta og på bakken. Flere gode pasninger gjennom ledd. Nær scoring etter en klokkeklar heading etter corner i førsteomgang».

– Jeg har fått mange tilbakemeldinger på den børsen ja. Familie og venner synes det er artig, sier hun.

RBK kvinner har ikke tapt en kamp siden september 2019. Hele veien har Vårhus vært en sentral brikke i et stadig tettere forsvarsmur. Slik forklarer hun den defensive forvandlingen laget har vært gjennom.

– Vi har jobbet sammen over tid, og relasjonene sitter godt. Enkeltspillerne har utviklet seg mye i takt med laget. Vi har selvtillit, og vet hva vi skal ut og gjøre. Man føler seg trygg og litt uovervinnelig, sier hun.

24-åringen har hatt koronakontor på Koteng arena siden november: - Det var for å skille fritid og hjemmet fra jobben, og greit å ha alt på en plass. Det har fungert greit, men jeg skal tilbake på kontoret etter sommeren, sier Vårhus. Hun jobber som ingeniør for Interwell ved siden av fotballen. Foto: Petter Rasmus

Borte i tre år

24-åringen var tidlig et stort talent. Hun spilte med guttelag og var på sonelag med jenter fra årskullet over. Så ble hun borte. Karriereveien har vært lang og kronglete for stopperen som har spilt på alle nivå i seniorfotballen.

– Det henger litt sammen med sykdomshistorikken min. I tre år var jeg ute fra fotballen. Så gjorde jeg comeback for Ålen i 3. divisjon i 2015. Etter en halv sesong ble jeg hentet til KIL/Hemne, og i løpet av tre sesonger der rykket vi opp fra 3. divisjon til 1. divisjon. Etter spill i 1. divisjon i 2017, ble jeg hentet til Trondheims-Ørn. Siden har jeg vært her.

– Hva kan du si om de tre årene du var ute?

– Jeg hadde kronisk utmattelsessyndrom, ME, i ungdomsårene fra jeg var 16 til 19 år. Jeg var ikke sengeliggende hele tiden, og fikk fullført videregående. Men jeg trente ingenting, og spilte ikke fotball.

Men Vårhus slapp ikke fotballen helt mens hun var syk. Hun tok trenerkurs – og da hun endelig kunne gjøre comeback, var det som spillende trener på Ålen.

– Den største jobben var å sørge for at det var nok spillere, smiler hun.

Vårhus har ikke snakket offentlig om sykdommen tidligere, og er egentlig ikke veldig komfortabel med oppmerksomhet rundt det.

– Jeg vet ikke hvor jeg hadde vært uten sykdommen, men samtidig har jeg lært mye av det. Jeg er vant til å stå i motgang og jobbe hardt, sier Ina Lundereng Vårhus. Foto: Petter Rasmus

Drømmer om landslaget

Samtidig erkjenner hun at de tre årene er en del av hennes historie, og at det er en forklaring på hvorfor hun kanskje ikke er en større profil i kvinnefotballen.

– Jeg har aldri vært på aldersbestemte landslag, og har ingen landskamper. Og det er mange som spør meg om årsaken. Jeg vet ikke hvor jeg hadde vært uten sykdommen, men samtidig har jeg lært mye av det. Jeg er vant til å stå i motgang og jobbe hardt. I de årene jeg var ute var jeg litt misunnelig på de unge fremadstormende talentene i Trøndelag. Da er det artig å se at jeg med den harde jobben jeg har lagt ned har tatt igjen mange av dem.

Nå er ålbyggen klar på at ambisjonene om spill for Norge for alvor har våknet.

– Men jeg må nok gå den lange veien rundt når jeg ikke har skaffet meg et navn i tidlig alder. Det er litt sånn. Nå er Emilie Bragstad på landslaget. Hun er kjempegod og et stort talent, og det er bra med en spillende stopper på det landslaget. Og hvorfor kan ikke vi spille sammen for Norge en gang i fremtiden?

Vil ha muligheten til å bli helproff

Vårhus er på utgående kontrakt med RBK, og kan i teorien forlate Koteng arena gratis ved sesongslutt. Hun hevder at hun ikke bruker noe energi på eventuell interesse fra andre klubber, og fokuserer kun på sesongen med Rosenborg. Men hun sender likevel et klart signal til klubbledelsen før samtalene om kontraktsforlengelse.

– Jeg ønsker så klart til å bli så god som jeg kan, og ønsker i hvert fall å få muligheten til å bli heltidsproff. Jeg vil ha det tilbudet på lik linje med andre. Så får vi se om det er veien å gå for meg, eller om jeg kan fortsette å jobbe litt ved siden av uten at det går utover satsingen. Jeg tror ikke nødvendigvis at det er så dumt.