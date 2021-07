Vipers møter Györ i Champions League-gruppespillet

Fredag ble neste sesongs Champions League-grupper trukket. Dette er lagene som regjerende mester Vipers skal bryne seg på i gruppespillet.

Katrine Lunde (foran t.v.) og Marta Tomac (foran t.h.) skal prøve å forsvare Champions League-gullet den kommende sesongen. Fredag fikk kristiansanderne vite hvem de skal møte i gruppespillet i turneringen. Foto: Tibor Illyes / MTI

– Dette er veldig sterke lag, spesielt med tanke på Györ og CSKA, sier Ole Gustav Gjekstad til Fædrelandsvennen.

For en måned siden tok Vipers et historisk Champions League-gull etter seieren over franske Brest Bretagne i finalen. Før det hadde Vipers aldri vunnet verdens gjeveste håndballturnering.

Fredag ble Champions League-gruppene for 2021/22-sesongen trukket.

Vipers ble trukket i gruppe B. I denne gruppa møter de følgende lag:

CSKA Moskva (Russland)

Krim Mercator Ljubljana (Slovenia)

Odense (Danmark)

Györ (Ungarn)

Metz (Frankrike)

Kastamonu Belediyesi (Tyrkia)

IK Sävehof (Sverige)

Dermed slapp Vipers unna fjorårets finalemotstander, Brest.

Men Vipers møter Györ til det som kommer til å bli to tøffe oppgjør i gruppespillet. Før Vipers vant forrige sesongs Champions League, hadde ungarske Györ vunnet turneringen tre ganger på rad.

Selv om Györ røk noe overraskende for Brest i forrige sesongs semifinale, er ungarerne blant favorittene til å vinne kommende sesongs Champions League.

– Györ er gruppefavoritt

Da Fædrelandsvennen leste opp lagene som Vipers hadde trukket i gruppespillet til trener Ole Gustav Gjekstad, var han klar på at dette så ut som en spennende gruppe.

Han holder Györ som gruppefavoritt, og gleder seg til et dobbeltoppgjør mot ungarerne.

– De er favoritter til å vinne gruppa. Det blir spennende å spille mot dem, forhåpentligvis blir det med mange mennesker i hallen. Sånn sett er det gunstig å møte dem allerede i gruppespillet, slik at vi slipper å møte dem i første kamp i sluttspillet, sier Gjekstad.

Vipers-treneren tror hans eget lag vil kjempe om de to første plassene i gruppa, sammen med Györ og CSKA. De to første plassene sikrer en direkte plass til kvartfinalen.

– Men jeg tror at Metz og Odense kan melde seg på der. Krim også, de får et godt lag neste sesong. Jeg tror det blir ganske åpent. Denne gruppa er den sterkeste, sier han.

– Er målet deres å vinne gruppa?

– Målet vårt er å komme oss videre, så skal vi prøve å havne blant de to øverste lagene, svarer Gjekstad.

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad spår to tøffe kamper mot Györ i Champions League-gruppespillet den kommende sesongen. Foto: Jacob J. Buchard

Vipers skal også til Sverige og spille mot IK Sävehof, som holder til like utenfor Göteborg. Svenskene fikk sammen med tyrkiske Kastamonu en plass i Champions League gjennom wildcard.

– Det blir spennende å reise til Tyrkia, jeg har aldri spilt håndball der før, sier Gjekstad.

De første kampene i gruppespillet spilles 11. og 12. september. Finalespillet, Final four, vil igjen bli avholdt i Budapest. Semifinalene, finalen og bronsefinalen spilles lørdag 4. og søndag 5. juni 2022.

Fakta Gruppe A Vipers holder til i gruppe B. Følgende lag holder til i gruppe A: Brest (Frankrike)

FTC (Ungarn)

Budocnost (Montenegro)

CSM Bucuresti (Romania)

Dortmund (Tyskland)

Rostov-Don (Russland)

Esbjerg (Danmark)

Podravka (Kroatia) Les mer

Skal spille cup og serie før Champions League

Vipers sin første kamp den kommende sesongen er et lokaloppgjør. Rosatrøyene fra Kristiansand møter 1. divisjonslaget Grane Arendal i 3. runde av NM.

Denne kampen skal spilles innen søndag 29. august på grunn av Vipers’ deltakelse i Champions League.

Ole Gustav Gjekstads lag møter Fredrikstad på bortebane i deres første seriekamp. Den kampen spilles 2. september.

Tre dager senere, 5. september, tar Vipers imot Oppsal i Aquarama til deres første hjemmekamp i 2021/22-sesongen.