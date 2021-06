Det nye konseptet har lang venteliste. Torstein (21) mener idretten har kvittet seg med gubbestempel.

Torstein Snekvik var ivrig keeper på fotball-laget i fjerdedivisjon. Men så kom korona, og 21-åringen ble bitt av golfbasillen.

Torstein Snekvik er blitt bitt av golfbasillen. Lørdag har han sikret seg plass i Surnadal Golf Maraton. Foto: Heid Snekvik

Før hadde golf et image som litt snobbete og en idrett for overklassen og folk med «mye pæng».

Det mener Torstein Snekvik, som opplevde at flere golfklubber sa seg enig i akkurat det da han så nærmere på golfens omdømme i en semesteroppgave han leverte i forbindelse med sine NTNU-studier.

– Nå har golfsporten gått bort fra penskjorte og lakksko til å bli en populær ungdomsidrett. Før var det nok mer en pensjonistidrett, men Norges Golfforbund har jobbet med å vise fram golfsporten over tid, sier Snekvik.

– Ekstremgolf

Til helga strømmer både erfarne og ferske golfentusiaster til Surnadal. Da står et nytt konsept på programmet når Surnadal Golf Maraton arrangeres for første gang.

Ifølge arrangøren venter cirka 50.000 skritt over 30 km på deltakerne i løpet av lørdag. Maratonturneringen spilles over 3x18 hull på Surnadal Golfpark.

Interessen for å delta i Surnadal Golf Maraton er stor, og ikke alle som ønsker å spille får delta. Siri Vaagland (t.v) og Tove Hilstad Garte er blant de som har sikret seg plass. Foto: Privat

– Vi håper det blir starten på en tradisjon. Dette er ekstremgolf. De som deltar skal være konsentrert i bortimot 300 slag, sier Knut Haugen, styremedlem i Surnadal golfklubb.

Interessen for å delta i maratongolfen har vært stor, og turneringen ble raskt fulltegnet. 56 deltakere får delta.

– Det har vært en vanvittig turneringsinteresse under korona. Vi hadde 20 på venteliste i november, sier Haugen.

Har hatt 30 prosent økning

Arrangøren ønsker å ufarliggjøre turneringskonseptet og setter sammen uerfarne og erfarne golfere i konkurransen.

– Vi er en folkelig golfklubb, sier Haugen som forteller at de opplevde 30 prosent økning i antall deltakere i 2020.

Nylig la Trøndelag idrettskrets fram en fersk oversikt over medlems- og aktivitetstallene sine.

I 2019 var antall medlemskap 205 456, mens de i 2020 var 183 633. Aktivitetstallene for 2019 var 188 901, mens de i fjor var 178 610.

Noen idretter har en forventet nedgang på grunn av redusert tilbud som følge av koronatiltakene, som fotball og håndball. Andre idretter har, ifølge idrettskretsen, en uventet stor nedgang i aktivitet, som ski, friidrett, orientering og sykkel.

– Godt miljø

Idretter som er i klar vekst målt i aktivitet, er golf, basket, ishockey og klatring. Norges Golfforbund kan vise til en økning på 4,75 prosent i Trøndelag og hadde 5292 medlemmer ved avslutningen av 2020.

Torstein Snekvik forklarer golfens økende popularitet slik:

– Golf er en enkel idrett å bli med på, men den er vanskelig å mestre. Samtidig er golf en kjempefin måte å tilbringe dagen på. Man er ute og treffer mye folk. Godt miljø er en viktig faktor for at folk trives, og på golfbanen møtes folk i alle aldre. Alle er velkommen til å spille.

Nå, som det igjen er lov å for de unge voksne å utøve idretten sin uten avstandsbegrensninger, blir det både fotball og golf på ham framover. Det er to år siden han prøvde golf for første gang.

– Det er artig å lære seg noe nytt. I golf blir man aldri utlært, sier han.

Han gleder seg stort til helgas maratonutfordring på golfbane der han spille på lag med pappa.

– Jeg håper jo at vi kan ta med oss en premie hjem, sier Torstein Snekvik.