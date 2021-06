Viktor Hovland tok historisk seier på Europatouren: – Føles strålende

Han var frustrert underveis, men Viktor Hovland (23) fikk jobben gjort på den siste runden i BMW International Open og ble den første norske herregolferen til å vinne på Europatouren.

VANT: Viktor Hovland tok sin første seier på Europatouren. Foto: Sven Hoppe / dpa

Viktor Hovland ble presset av flere konkurrenter bakfra på den siste runden og ut på de siste seks hullene var han helt avhengig av å gå under par for å unngå omspill.

Med to birdier og én bogey på vei til hull 18, hadde han ett slags ledelse før det siste hullet. Der ble det en ny birdie og Hovland vant dermed turneringen to slag foran hjemmehåpet Martin Kaymer og fire slag foran Jorge Campillo.

Hovland endte søndagens runde to slag under par og gikk 19 slag under par for turneringen.

– Jeg er glad det er over. Det var en lang og ganske stressende dag. Det føles strålende. Det blir deilig å slappe av i noen uker nå, sier Hovland i et intervju med arrangøren etter runden.

– Etter å ha bommet mange putter, var birdie på hull 13 og det at jeg klarte å redde par på hull 14 veldig viktig. Etter det prøvde jeg å spille solid golf og ikke gjøre noen feil. Det var godt nok i dag, sier han.

Hovland skal nå hjem til Norge, før han skal spille majorturneringen The Open i Storbritannia fra 15. til 18. juli.

TO SLAG: Viktor Hovland vant til slutt BMW International Open med to slag. Her fra den første runden. Foto: Andrew Redington / Getty Images Europe/European Tour

Hovland hadde tre slag til nærmeste konkurrent, Jorge Campillo, før den siste runden. Der startet Hovland litt rufsete og han var på par for dagen etter seks hull etter én birdie og én bogey. Innspillet på hull 7 sendte Hovland ut i roughen og TV-kameraene plukket opp en tydelig frustrert 23-åring.

– Kom igjen da. Hva er greia der da? sa han til seg selv.

Hovland fikk reddet par, men det fortsatte å lugge litt for nordmannen, som igjen var frustrert etter å ha blitt fem meter for kort med en eagleputt på hull ni:

– Det der er så dårlig det, sa Hovland.

Samtidig spilte Martin Kaymer en fantastisk runde. Tyskeren var åtte slag bak runden, men etter å ha gått de første 16 hullene åtte slag under par – mens Hovland var på par etter 10 hull – var de to i delt ledelse.

Kaymer kom seg i klubbhuset på 17 slag under par. Hovland fikk en svært etterlengtet birdie på hull 13 og kom seg til 18 slag under par og fulgte opp med en ny birdie på hull 16.

Hovland ble med seieren den første nordmannen som har vunnet på herrenes Europatour i golf. Henrik Bjørnstad (i 2001) og Øyvind Rojahn (i 1995) har tidligere begge blitt nummer to, mens Hovland også har vært nær en seier flere ganger i løpet av det siste året.

23-åringen reiste til turneringen i München rett fra U.S. Open, hvor han for første gang i en majorturnering ikke klarte cuten etter at hadde problemer med en sprukket driver på den første runden og måtte trekke seg underveis på den andre runden etter å ha fått sand i øyet.

Hovland har vunnet på PGA-touren to ganger tidligere, begge i 2020. I år har han fire plasseringer blant de tre beste, før årets første seier kom søndag.

13 av spillerne topp 100 på verdensrankingen deltok i turneringen, som sikret Hovland en premiesjekk på 229 650 euro, tilsvarende 2,3 millioner norske kroner.

PS! Mens Hovland er den første norske herregolferen som vinner på Europatouren, har både Marianne Skarpnord og Suzann Pettersen vunnet flere ganger på kvinnenes Europatour.