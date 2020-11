Ny podkast: AaFK-treneren har gjort sønnen arveløs etter deling av rystende familiehistorier

Lars Arne Nilsen leverte på et skyhøyt nivå som gjest i podkasten Sunnmørsball.

Kristian Stenerud (t.v) og Tarjei Omenås hadde med seg Lars Arne Nilsen på telefon i den siste utgaven av Sunnmørsball. Foto: Kristian Stenerud

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Sunnmørsposten er endelig tilbake med en ny utgave av podkasten Sunnmørsball. Tarjei Omenås og Kristian Stenerud har denne gangen fått besøk av AaFK-trener Lars Arne NIlsen.

Nilsen snakker om resten av sesongen, hva som venter neste år, dommerprestasjonene i år, returen til Brann og svarer på spørsmål fra lytterne.

I tillegg har AaFK-trenerens sønn, Sivert Heltne Nilsen, vært vår informant og delt noen «rystende» familiehistorier som Lars Arne må svare for. Stikkordene her er en vettskremt åtteåring, et foreldremøte, en feilbooket hjemreise med familien og grining etter triksekonkurranser.

Hør podkasten her eller i din foretrukne podkastspiller: