Henriksen begrunner RBK-valget: – Familien hadde en stor rolle i dette

Markus Henriksen mener Rosenborg tilbød den beste pakken for ham og familien.

Markus Henriksen på Lerkendal tidligere i år. Foto: Håvard Jensen

Etter åtte år som utenlandsproff vender Henriksen hjem til Trondheim. Mandag møtte han pressen for å forklare hvorfor det skjer nå.

– Det tok litt tid for meg å finne ut hva som var rett. Det var mye familieråd, og familien hadde en stor rolle i dette. Det er noe spesielt med Rosenborg, og til slutt fant vi ut at de hadde den beste pakken for meg og familien, sa trebarnsfar Markus Henriksen.

– Både hodet og hjertet sa at dette var det beste. Så nå gyver vi på og skal gi alt, la han til.

Rosenborgs nyeste signering ble bekreftet etter søndagens 2–1-seier borte mot Aalesund. Da ble det samtidig opplyst at Markus Henriksen har bundet seg til klubben ut 2024-sesongen og skal spille i drakt nummer 7.

– Det er en stor dag for oss å stå her med en bra spiller og en rollemodell med hjertet i klubben. Det sier seg selv at vi blir et bedre lag med Markus, sa daglig leder Micke Dorsin.

Debut torsdag?

Det er andre gang på få måneder at klubben henter hjem en av sine egne fra utlandet. I august kom Per Ciljan Skjelbred tilbake etter mange år i tysk Bundesliga.

Henriksen kan få sin redebut allerede mot PSV Eindhoven i torsdagens Europa League-kvalifisering. Hjemmeseier sender RBK til nok et gruppespill.

Midtbanespilleren, som er sønn av Rosenborgs assistenttrener Trond Henriksen, la vekk gode tilbud for å returnere til Lerkendal. 28-åringen har stått fritt til å velge ny klubb etter at avtalen med engelske Hull ble avsluttet i sommer.

Henriksen ble i januar lånt ut til Bristol City. Der fikk han kun spilt fire kamper over 315 minutter før koronapandemien satte sesongen på pause. Trønderen takket nei til videre spill for laget i Championship (nivå to i England).

Han innrømmer at han i sommer ikke hadde sett for seg et RBK-comeback allerede i 2020.

– Fore tre-fire måneder siden hadde jeg aldri tenkt at jeg skulle bli Rosenborg-spiller. Men så må jeg gi all honnør til Micke, han har vært på meg som en klegg helt siden jeg kom hjem. Jeg har virkelig fått troen på prosjektet i Rosenborg. Det har vært litt ned de siste årene, men den siste tiden viser at RBK er på vei opp igjen.

Markus Henriksen fra sin hittil siste RBK-kamp mot Viking 26. august 2012. Her er han i duell med Vidar Nisja. Foto: Ned Alley, NTB

– En ekte RBK-gutt

Markus Henriksen spilte 118 kamper og scoret 23 mål i sin første Rosenborg-periode (2009–12). Deretter dro han utenlands for å prøve profflivet i AZ Alkmaar i den nederlandske toppdivisjonen. Fire år senere ble han hentet til Premier League.

Det første halvåret i Hull var på lån, men i januar 2017 ble overgangen gjort permanent. Klubben greide ikke å styre unna nedrykk, men Henriksen skulle få rikelig med spilletid i Championship.

Etter hvert ble han også valgt til kaptein, men etter 2018/19-sesongen havnet Henriksen helt i kulden. Han spilte ikke en eneste tellende kamp under manager Grant McCann.

Spilletid blir neppe en utfordring fremover. Tross sterk konkurranse på Rosenborgs midtbane er Henriksen ventet å bli en viktig nøkkelspiller for Åge Hareide.

– Det betyr enormt mye. Han er en klassespiller, en ekte RBK-gutt på alle måter. Det er dobbelt hyggelig. Vi får hjem en spiller med stor internasjonal erfaring, og en god fotballspiller vi kan ha stor nytte av, sa Hareide til Adressa søndag kveld.

