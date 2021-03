Kan være siste CL-kamp for ti Vipers-spillere: – Det skal det ikke bli

Vipers har ti spillere på utgående kontrakter. De ønsker forlenge sesongen så lenge som mulig.

Henny Reistad (t.v.) og Malin Aune er to av spillerne som er klare for nye klubber kommende sesong. Søndag møter Vipers Odense i det som kan bli deres siste Champions League-kamp med rosatrøyene. Foto: Nicolai Gaustad Olsen

Nicolai Gaustad Olsen

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

SILKEBORG, DANMARK: – Det er ingenting jeg heller vil enn å slå Odense i dag, og gå videre i Champions League med denne gjengen.

Det sier Vipers’ strekspiller Hanna Maria Yttereng. Hun en av ti spillere som er på utgående kontrakt med Vipers etter inneværende sesong.

Jeanett Kristiansen, June Andenæs, Sunniva Andersen, Carolina Morais, Karoline Olsen, Linn Jørum Sulland, Henny Reistad, Emilie Hegh Arntzen og Malin Aune har også kontrakter som utløper etter denne våren.

Flere av disse spillerne er på utgående kontrakt, eller har allerede signert for nye klubber fra kommende sesong. Foto: Nicolai Gaustad Olsen

Fire av disse er allerede klare for nye klubber. Malin Aune (kontrakt ut 2023) og Emilie Hegh Arntzen (kontrakt ut 2022) har begge signert for CSM Bucuresti, Henny Reistad er klar for danske Esbjerg og Jeanett Kristiansen har skrevet kontrakt med Storhamar.

– Kun seier er aktuelt

Derfor kan dagens returoppgjør mot Odense bli den siste Champions League-kampen i Vipers-drakta for disse spillerne, dersom de ikke vinner med to mål eller mer.

– Dette skal ikke bli vår siste Champions League-kamp og vår siste tur sammen. Vi skal videre, sier Malin Aune.

– Om man har tre måneder eller tre år igjen av kontrakten har ingenting å si. Alle spillerne ønsker jo å gå videre, sier trener Ole Gustav Gjekstad.

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad tror ikke det har noe å si om spillere er på utgående kontrakt. – Alle spillerne ønsker jo å gå videre, sier han. Foto: Nicolai Gaustad Olsen

– Vi skal på tur igjen om bare to-tre uker. Det er vi alle fast bestemt på, sier Yttereng, som ikke vil kommentere sin kontraktstatus.

– Klare for revansje

Etter en treningsuke i danske Silkeborg føler Vipers-jentene seg godt forberedt før returmøtet i Odense i dag.

– Ja, vi er klare for revansje, sier Vilde Kaurin Jonassen.

– Vi vet vi må stå mye bedre i forsvar i dag, og det har vi øvd mye på denne uka. Og om vi spiller på vårt beste, så skal vi gå videre, sier Malin Aune.

Den avgjørende returkampen mellom Vipers og Odense følger du direkte på fvn.no fra klokka 16.00 i ettermiddag. Vi har også direktesending rett etter kampslutt, der vi får reaksjoner fra Vipers-leiren i Sydbank Arena.