1–1-kampen som hadde «alt»: Monstertabber, hands-forvirring og kjempesjanser

(Burnley – Arsenal 1–1) The Gunners hadde full kontroll på Turf Moor da Granit Xhaka vartet opp med en skikkelig brøler. At oppgjøret mellom Burnley og Arsenal endte 1–1 er smått utrolig.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Sveitseren fikk ballen av Bernd Leno inne i 16-meteren mens Burnley-presset høyt. Han tittet opp, så David Luiz ute til høyre, men han så tydeligvis ikke Chris Wood. Med en svak pasning sendte Xhaka ballen rett i magen til Wood, som utlignet med det som kanskje er hans enkleste scoring i karrieren.

Se situasjonen i videovinduet øverst!

Xhaka har hatt to forferdelige opplevelser mot Burnley denne sesongen. Sist de to møttes, i desember, mistet han hodet og fikk direkte rødt kort.

Ifølge statistikkleverandøren Opta har ingen utespillere siden 2016/17-sesongen gjort flere feil som har ledet til scoring i Premier League. Dette var Xhakas åttende.

– Det var uflaks for Granit, men sånn skjer, sier Bernd Leno til Match of the Day etter kampen.

HER GÅR DET GALT: Bernd Leno ser ballen gå i mål etter Granit Xhakas tabbe. Foto: JON SUPER / POOL

Den tabben sto i sterk kontrast til Arsenals gode åpning og flotte scoring – som Xhaka var involvert i.

Aubameyang – igjen

Han og midtbanemakker Thomas Partey spilte elegant av Burnley-presset med et veggspill på egen halvdel, før sistnevnte fant Willian som hadde masse rom å løpe i. Burnley-forsvaret rygget og rygget, og Pierre-Emerick Aubameyang la seg ute til venstre. Han fikk ballen, trakk seg innover i banen og med et par overstegsfinter fintet han bort Matt Lowton og skaffet rom til å avslutte.

Han banket ballen i korthjørnet, og selv om Nick Pope i Burnley-buret fikk en hånd på den, var det ikke nok til å holde ballen ute.

TIPP TOPP TOMMEL OPP: I hvert fall frem til det 39. minutt. Her har Pierre-Emerick Aubameyang akkurat gitt Arsenal-ledelsen. Resten av kampen ble imidlertid frustrerende for gaboneseren. Foto: Clive Brunskill / Pool EPA

Den engelske burvokteren klarte å holde ballen ute da Martin Ødegaard løsnet skudd fra distanse. Den norske landslagsspillerens forsøk var godt, men Pope hadde få problemer med å reddet skuddet. Ødegaard var nære sitt første målpoeng da han la til rette for Thomas Partey, men skuddet til Partey gikk over.

Nordmannen venter imidlertid fortsatt på sitt første målpoeng. Ødegaard ble byttet ut etter 63 minutters spill. Alexandre Lacazette kom inn for Arsenal da Mikel Arteta bestemte seg for å intensivere jakten på seier – men det ble ikke flere scoringer på Turf Moor.

Vanvittige sjanser

Det var imidlertid nok av sjanser – til begge lag. Chris Wood og Erik Pieters var begge svært nære scoring for Burnley. Også Nicolas Pépé hadde flere store mulighet for The Gunners, og på tampen eksploderte det fullstendig.

Kieran Tierney kom til innlegg og fant Pépé, som banket ballen via Pieters og i tverrliggeren. Så ble det dømt straffe til Arsenal for hands på Pieters, som i samme sekvens fikk direkte rødt kort. VAR gikk inn for å sjekke situasjonen og konkluderte med at ballen traff skulderen til nederlenderen.

Dermed ble det røde kortet trukket tilbake og ingen straffe til Arsenal.

SKULDEREN: Her signaliserer samtlige Burnley-spillere at ballen traff skulderen til Erik Pieters. VAR konkluderte med det samme, og det røde kortet Andre Marriner holdt opp ble trukket. Foto: JON SUPER / POOL

På overtid kom Arsenal igjen svært nære scoring da det ble en kanonade mot Burnley-målet. Det ene skuddet etter det andre ble blokkert av oppofrende Burnley-forsvarere, og det ene forsøket som ikke gikk i blokka, traff stolpen.

Mer hands-forvirring

Hands-situasjonen som er nevnt tidligere i artikkelen var imidlertid ikke den eneste. Hands-regelen blir bare vanskeligere å vanskeligere å forstå.

For i Arsenals jakt på seier kom også Nicolas Pépé inn, og i situasjon med Erik Pieters, var ballen tydelig oppe i armen til nederlenderen. Men ingen straffe ble gitt.

– Hvis ikke det er straffe, må noen forklare meg hva som er straffe, sier Mikel Arteta ifølge BBC etter kampen.

Han får medhold av ekspertene i BT Sports’ studio.

– Klar straffe, meldte Joe Cole og Martin Keown.

– Det er utrolig at VAR ikke tok denne, sa Cole.

Den siste tiden har det vært en rekke situasjoner som har skapt ytterligere hands-debatt i England:

Ngolo Kanté slapp unna i storkampen mellom Liverpool og Chelsea, og Callum Hudson-Odoi fikk heller ikke straffe mot seg mot Manchester United.

Men Mario Lemina og Fulham fikk en scoring annullert for en annen hands-situasjonmot Tottenham, og lørdag ble Arsenal trolig snytt for straffe.

De nevnte situasjonene er alle fra bare den siste uken.