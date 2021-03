Dette er Klæbos gullhåp i femmilsdramaet

OBERSTDORF/OSLO (VG) Norge jobber med å levere en anke etter diskvalifiseringen av Johannes Høsflot Klæbos gull på femmila. Mangeårig jurymedlem Torbjørn Broks Pettersen sier bevisbyrden ligger hos Norges Skiforbund.

– Nå kan det norske skiforbundet sende inn en appell og de har 48 timer på seg, altså innen 15.30 på tirsdag. Så vil FIS (Det internasjonale skiforbundet) sette ned en appellkomisjon, med lederen av regelkomitéen og to medlemmer. Det vil naturlig nok ikke være russere eller nordmenn, forklarer Broks Pettersen til VG.

Bolsjunovs stav gikk i to etter at han og Klæbo gikk i hverandre på oppløpet. Klæbo spurtet først i mål, men ble disket og Emil Iversen endte opp med gullet. Bolsjunov kunne ikke spurte det han var god for med en stav.

Pierre Mignerey, rennsjef i FIS, sier at juryen konkluderte med at uhellet var Klæbos feil ettersom Bolsjunov var først.

– Situasjonen oppstår fordi Klæbo prøver å passere et sted hvor det ikke er nok plass, sier Mignerey.

Tre muligheter

Norges første protest ble avvist og nå varsler langrennssjef Espen Bjervig at de jobber sammen med jurister for å skrive appellen Broks Pettersen viser til.

Ifølge Broks Pettersen ligger bevisbyrden nå hos Norges Skiforbund: De må legge frem bevis som taler for at juryens avgjørelse var feilaktig.

Han skisserer tre muligheter:

1) At de var side om side, og at det dermed var en såkalt «race incident».

2) At Klæbo kommer bakfra og bryter reglene.

3) Hvis Bolsjunov selv bevisst oppsøkte situasjonen og ønsket å blokkere Klæbo.

– Norges Skiforbund må vise hvorfor det er mer som taler for Norges syn enn det juryen landet på, sier Broks Pettersen om denne dramatiske situasjonen:

FIKK GULLTRØYA: Johannes Høsflot Klæbo fikk verdensmestertrøya etter målgang på femmila. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Resultatlisten kan spille inn

Broks Pettersen forteller ellers at FIS-kommisjonen har 72 timer på å behandle appellen, og juryveteranen sier ett forhold kan bli spesielt viktig:

– Ble det publisert en uoffisiell resultatliste? Hvis ikke, har det ikke skjedd at juryen har snudd. Hvis juryen publiserte lista som den var over målstreken, og den senere ble endret, vil det være et moment for Norge i en appellsituasjon. Om de la lokk på alle resultater, og ikke publiserte noe, har Norge en dårligere case. For da har juryen aldri ombestemt seg, forklarer Broks Pettersen.

Han understreker både at han er kollega med alle i juryen og at han kun følger dramatikken fra utsiden.

Sammenligner med Tour de Ski-situasjon

Pierre Mignerey sier han ikke husker sist en slik situasjon forekom i et mesterskap, men nevner Anamarija Lampics sak fra Tour de Ski denne sesongen.

Lampic ble først disket fra andreplassen sin under sprinten på åpningsdagen, 1. januar, grunnet en manøver i en utforkjøring. Lampic disket og to dager senere fikk sloveneren medhold i sin sak, og endte opp med andreplassen likevel.

Situasjonen mellom Klæbo og Bolsjunov på oppløpet kunne minne om klinsjen mellom Bolsjunov og Jon Mäki.

Klæbo og Bolsjunov var også tett på hverandre da Norge tok gull på stafetten.