Fem snakkiser etter Glimt-TIL: «Rødt kort og debutmål – hvem skal spille med Espejord?»

Vi gir deg fem av temaene det snakkes om mellom TIL og Glimt søndag ettermiddag.

Runar Espejord i duell med en Glimt-spiller i treningskampen søndag. Foto: Mats Torbergsen / NTB scanpix

Rune Robertsen iTromsø

Bodø/Glimt-TIL 1–1 (1–0)

1) Oppturen i Bodø

Etter tre måneder med oppkjøring var dette den første treningskampen TIL har spilt i vinter. En offisiell kamp har de ikke spilt på siden 13. desember i fjor. Den gangen mot Strømmen i serieavslutningen i 1.-divisjon. Det er 126 dager siden, eller fire måneder og fem dager.

For Glimts del har vinteren som kjent vært annerledes. Fra slutten av februar til starten av april var klubben i spanske Marbella, der de både fikk trent under gode forhold, men ikke minst spilt fem treningskamper.

Derfor var skillet på papiret egentlig ganske betydelig – før kampen ble blåst i gang.

2) Hvor stor var den forventede klasseforskjellen?

Glimt hadde ballen mest tidlig, men ikke mer enn at TIL fikk noen muligheter. Hva vi skulle forvente, var det egentlig vanskelig å vite etter at «Gutan» hadde trent i tre måneder uten en offisiell kamp.

Det er lov å si at vi ble positivt overrasket – i 44 minutter. TIL sto imot, og skapte attpåtil et par muligheter før pause. I Bodø klages det nok på at de mangler spiss etter at Kasper Junker ble solgt til Japan, og Philip Zinckernagel dro til engelsk fotball. Tar vi med at Jens Petter Hauge dro til Milan i oktober, har hele den målfarlige angrepsrekka forsvunnet.

Likevel står resten av laget igjen. Blant dem Ulrik Saltnes, som etter at TIL ble presset mer og mer før pause, fikk hull på byllen for Glimt.

Og her kommer vi til detaljene som skiller topplagene fra de andre. En tilsynelatende ufarlig ballmist av Daniel Berntsen endte 10 sekunder senere opp i baklengsen. Legg også merke til tidspunktet målet kommer på, rett før pause.

3) Byttet som endret kampen

20 år gamle August Mikkelsen fra Reinen kom inn for TIL etter 62 minutter. Kampen virket litt fastlåst, og Glimt hadde vel egentlig grei kontroll.

Men kvarteret etterpå var alt forandret. Først sørget han for at Glimt-stopper Marius Høibråten bare fikk halvannet minutt på banen. Mikkelsen stjal ballen fra forsvarsspilleren, og ble holdt igjen. Dermed rødt kort.

Så slo han igjennom Moses Ebiye. Sistnevnte scoret sikkert alene med Glimt-keeperen. Noen vil kanskje hevde Mikkelsen skulle hatt straffespark senere, men det skjedde ikke.

For Ebiye var dette en stor opptur. Han tok sjansen, og viste på den omgangen han fikk at han har noe å komme med for «Gutan».

4) Hvem skal spille med Espejord?

Så lenge han er skadefri, er Runar Espejord sikker på dette TIL-laget. Mot Glimt startet han på topp sammen med Mikael Norø Ingebrigtsen. begge en del av «Gullgenerasjonen» i 1996. De har spilt sammen så lenge at de kjenner hverandres bevegelser i blinde.

Sånn så det også ut i noen øyeblikk i de 45 minuttene de fikk sammen søndag. Ingebrigtsen spilte tidlig igjennom Espejord, som kom alene igjennom med Nikita Haikin i Glimt-målet. Avslutningen gikk rett i målvakten.

Ingebrigtsen ble tatt av til pause, og erstattet med Moses Ebiye, nykommeren fra HamKam, som vi for første gang fikk se i TIL-drakt mot et annet lag. De fikk cirka et kvarter sammen, uten at det ble noe fyrverkeri ut av det.

En annen kandidat er åpenbart August Mikkelsen, som kom inn og endret kampen med sin frekkhet og friskhet.

Men egentlig tror jeg planen er at Eric Kitolano, som søndag spilte indreløper, skal bekle denne rollen.

Uansett blir det avgjørende for hovedtrener Gaute Helstrup å finne svaret på dette i løpet av de neste tre ukene, før TIL skal tilbake til Aspmyra i seriestarten.

5) Isak Helstad Amundsen

Han kom inn etter 45 minutter, og holdt på å gjøre det helt store bare minutter etterpå. På et hjørnespark fra Ruben Yttergård Jenssen kom Jostein Gundersen først på ballen. Den havnet sekundet etterpå hos Helstad Amundsen, som klinket ballen i tverrliggeren – og ut.

Med Helstad Amundsen på banen holdt TIL nullen.