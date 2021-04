Viking får bot etter Berntsen-exiten: - Vi mener dommen er feil

Viking FK får svi på pungen, mener dommen inneholder feil, men har ikke avgjort om de vil anke.

Viking FK har fått 20.000 kroner i bot for å ha brutt idrettens regelverk i Bjarne Berntsen-forhandlingene. Foto: Kristian Jacobsen

SR-BANK ARENA: Drøye tre måneder etter at påtalenemnda i NFF anmeldte Viking FK, har klubben fått dommen i Bjarne Berntsen-saken.

Doms- og sanksjonsutvalget i NFF har nå gitt Viking FK en bot på 20.000 kroner for overtrampet. Klubben slipper poengtrekk.

– Dommen inneholder etter klubbens oppfatning faktafeil og feilslutninger som medfører at de juridiske slutninger blir feil. Saken har imidlertid vært en belastning for alle involverte i klubben og ønsket om å få en avslutning kan derfor få betydning for styrets beslutning, sier Viking FK-styreleder Rune Bertelsen.

– På den annen side, de rettslige spørsmål doms- og sanksjonsutvalget har vurdert, er av sentral betydning, ikke bare for Viking, men for norsk toppfotball generelt. Det vil derfor være av stor verdi å få en avklaring som er basert på et riktig og mer presist faktum, og en dypere juridisk drøftelse av de forhold Viking nå er dømt for.

– Dette taler for en anke, men styret vil som nevnt bruke den tid som står til rådighet for å vurdere om Viking FK skal anke eller ei, skriver klubben i en pressemelding.

Feil styreleder forhandlet med Berntsen

Det var den 30. november i fjor Aftenbladet kunne avsløre at Viking hadde brutt idrettens eget regelverk da de lot daværende styreleder i driftsselskapet Viking Fotball AS, Thor Steinar Sandvik, forhandle med Bjarne Berntsen om trenerens framtid i klubben.

Bjarne Berntsen var ansatt i Viking FK, og en AS-styreleder har ikke lov å ta avgjørelser rundt sportslige ansettelser. Alle slike vedtak skal gjøres av Viking FK, ifølge idrettens regelverk.

Disse forhandlingene endte med at Viking og Berntsen skilte lag ett år før Berntsens kontrakt gikk ut - og skapte et voldsomt rabalder.

– Påtalenemnda mener at Viking har brutt fotballens regelverk, sa leder Espen Auberg i NFFs juridiske seksjon da Viking FK ble anmeldt i januar.

Viking hadde frist til 8. februar med å kommentere saken før den skulle opp i doms- og sanksjonsutvalget hos fotballforbundet.

Erkjente feil

I etterkant av Aftenbladets avsløringer rundt regelbruddet, kom styreleder i Viking FK Rune Bertelsen på banen og la seg flat og erkjente feilen som var blitt gjort.

Viking FK-styreleder Rune Bertelsen innrømmet at de hadde tabbet seg ut i Berntsen-saken. Nå må klubben ta stilling til boten de har fått. Foto: Stig Nilssen

– Da forhandlingene mellom AS-styreleder og Bjarne Berntsen utviklet seg til å bli en diskusjon om ansettelsesforhold etter 2021-sesongen, burde vi som arbeidsgiver grepet inn og overtatt forhandlingene. Vi må ta konsekvensene av de feilene vi har gjort i både AS og FK. Vikings beste må komme først, sa Bertelsen til Aftenbladet 1. desember i fjor.

Senere samme kveld trakk også styreleder Sandvik seg etter dager med massivt trykk og press.

– Viking kommer også til å følge opp saken via Norsk Toppfotball. Vi håper at vi gjennom dem kan få en evaluering av regelverket inn på agendaen. Formålet i Forbundsstyrets bestemmelser er tross alt at «det skal legges til rette for et godt og konstruktivt samarbeid mellom Klubb og selskap».

– Viking vil naturlig nok gjøre evaluere sine rutiner på bakgrunn av dommen. Vi mener at Forbundsstyrets bestemmelser på flere områder er uklare, og vil derfor i fremtiden søke dialog med NFF dersom vi er i tvil, påpeker Viking FK etter at de ble kjent med dommen fredag.