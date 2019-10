– Det er mitt nest beste løp, så jeg må ta det med meg. Jeg er veldig fornøyd med VM-et her, sier den norske hekkeløperen til NRK etter sitt andre og siste løp på 400 meter hekk under VM i Doha.

Iuel startet hardt og kom bra ut av startblokken i det andre av tre VM-semifinalehea onsdag kveld. Inn på oppløpet ble det likevel litt tungt mot de hvasseste motstanderne, og Iuel ble til slutt nummer fire i heatet.

Tiden hennes var heller ikke god nok til å gå videre, til tross for at hun med 55,03 løp sitt nest beste løp i karrieren.

Trener Leif Olav Alnes mener Iuel leverte veldig bra, til tross for at finaleplassen røk.

– Hun prøvde seg og gikk hardt ut. Jeg digger det. Jeg synes det er kjempebra, sier han til NRK.

De to beste fra hvert av de tre heatene, i tillegg til de to med best tid av de øvrige, får løpe fredagens finale.

Norsk rekord etter fantomløp

Tirsdag satte Iuel norsk rekord på distansen, da hun løp på 54,72 i forsøksheatet.

– Det var utrolig gøy å se 54-tallet. Jeg har ventet lenge på det, sa hun til NRK etter rekordløpet.

Hun vant sitt heat og hadde den nest beste tiden totalt i kvalifiseringen.

Doha-VM er Iuels tredje verdensmesterskap på rad, men hun hadde før i år aldri kommet lenger enn til forsøksheatene.

Før Iuel selv skulle ut i ilden i årets mesterskap, kunne hun glede seg over treningskompis Karsten Warholms suksess. Sunnmøringen vant mandag sitt andre VM-gull, og blir som Iuel trent av Leif Olav Alnes.

Artikkelen oppdateres.