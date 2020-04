Eliteserieklubb mister to av sine nøkkelspillere til dansk håndball

Den danske håndballklubben Silkeborg-Voel har skrevet kontrakt med Oppsal-spillerne Eira Aune og Eli Marie Raasok.

Keeper Eli Raasok får med seg bakspiller Eira Aune når de fortsetter karrieren i Danmark. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

NTB-Ritzau

Begge spillerne kommer fra eliteserieklubben Oppsal og er 23 år gamle.

Aune er bakspiller, mens Raasok er keeper.

– Vi har tidligere hatt gode erfaringer med norske spillere i Silkeborg-Voel. Disse to spillerne har allerede vist et høyt nivå, og vi ser absolutt muligheten til at de kan utvikle ser ytterligere hos oss, sier Silkeborg-Voels klubbdirektør Mikael Bak.