Slik skal sesongen reddes for Hovland og resten av golfstjernene

PGA-touren planlegger å være tilbake på veien i løpet av midten av juni.

Viktor Hovland får ikke konkurrere om dagen. Foto: Phelan M. Ebenhack / FR121174 AP

I midten av juni er det tidligste tidspunktet som amerikansk idrett kan komme i gang igjen.

Planlagt golfcomeback for Viktor Hovland og hans likemenn er satt til 11.–14. juni, og stedet er Fort Worth i Texas.

Forutsetningen for at turneringen på Colonial Country Club kan arrangeres, er at det kommer klarsignal fra øverste politiske hold samt helsemyndighetene.

– Dette er det første positive steget for fansen og spillerne, men vi er nødt til poengtere at vi kun kan gjøre dette om vi klarer å følge smittevernreglene, sier PGA-tourens Jay Monahan.

Turneringen The Schwab Challenge skulle etter planen spilles i mai, men slik blir det ikke. Den er den første av i alt 24 turneringer som skal arrangeres fortløpende fra 11. juni og frem til 26. november. De fire første av disse skal helt sikkert spilles uten publikum til stede.

Dette er andre viktige datoer å bite seg fast i for golfentusiastene:

6.–9. august: PGA-mesterskapet

17.–20. september: US Open

12.–15. november: The Masters

British Open er avlyst.

