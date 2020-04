Carlsen knuste VM-rivalen – kjemper om stor pengesum

Magnus Carlsen leder sin egen nettbaserte sjakkturnering. Mens iransk 16-åring mistet seieren i dramatisk parti på uheldig vis.

Fabiano Caruana og Magnus Carlsen møttes til duell onsdag ettermiddag. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Viljam Brodahl Aftenposten

Fabiano Caruana – Magnus Carlsen 1–3

Den norske VM-mesteren og Fabiano Caruana har hatt mange intense dueller de siste årene.

Amerikaneren ble for alvor et kjent navn for det norske sjakkpublikumet da han var Magnus Carlsens motstander i sjakk-VM i 2018. Den gang slo 29-åringen fra Lommedalen Caruana. Onsdag ble nordmannen et nummer for stor for rivalen nok en gang.

Etter tre partier avgjorde Carlsen kampen med remis. Nordmannen sto dermed med 2,5 poeng mot Caruanas halve poeng. Amerikaneren kunne derfor ikke snu kampen før dagens siste parti. Også det endte i remis.

Nå leder Carlsen sin egen netturnering i hurtigsjakk. Den samlede premiesummen er på formidable 2,55 millioner kroner. Vinneren stikker av med rundt 700.000 kroner.

Magnus Carlsen ligger an til å vinne sin egen netturnering i hurtigsjakk. Foto: Berit Roald

Overbevisende seier

Før onsdagens partier delte Carlsen ledelsen med Fabiano Caruana. Begge sto med fem poeng etter at to runder var unnagjort.

I onsdagens første parti var Caruana på offensiven, men den norske sjakkongen sto imot. Etter hvert tok han kontrollen i partiet og vant med svarte brikker.

Det gjorde Carlsen også i det neste partiet, denne gangen med hvite brikker. Etter 40 trekk var partiet over i nordmannens favør.

Dermed måtte Caruana vinne det neste partiet i «best-av-fire»-duellen. Neste kamp endte i remis, noe som var nok for Carlsen til å gå seirende ut av duellen mot sin tidligere VM-motstander.

Det betyr at Carlsen leder turneringen med totalt åtte poeng etter tre runder.

Alireza Firouzja er et av sjakkens store stjerneskudd. Foto: Lennart Ootes (wrbc2018.com)

Internett-drama

Det ble også dramatisk i onsdagens andre duell. Det 16 år gamle stjerneskuddet Alireza Firouzja møtte amerikanske Hikaru Nakamura.

I det første partiet mistet plutselig spillerne nettforbindelsen til hverandre. Den unge iraneren hadde et svært godt grep om partiet, men etter noen diskusjoner ble det besluttet at det hele skulle ende i remis.

– Det skjedde i et avgjørende øyeblikk. Firouzja gikk mot en klar seier, sa kommentatoren på Chess24s livesending.

Nakamura vant det andre partiet etter at iraneren hadde gjort en stor tabbe. Duoen spiller nå det tredje av totalt fire partier mot hverandre.

I Magnus Carlsen Invitational spilles det daglig to dueller (à fire hurtigsjakkpartier). De fire beste spillerne etter det innledende spillet går til semifinale. Videre avsluttes turneringen med kamp om 3.-plass og finale.

Carlsen møter Maxime Vachier-Lagrave fredag, Anish Giri 26. april, Ian Nepomnjasjtsjij 28. april og Ding Liren 30. april.

Turneringen avsluttes 3. mai.