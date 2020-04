Mot hockeystart i september – kan bli tomme tribuner

Norsk ishockey er på vent med tanke på koronakrisen som preger samfunnet. Samtidig planlegges det for sesongstart som vanlig i midten av september.

Landslagssjef Petter Thoresen (t.v.) og sportssjef Petter Salsten i Norges Ishockeyforbund. Foto: Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Tirsdag denne uken skulle den første NM-finalen vært spilt, men hele sluttspillet ble avlyst på grunn av koronaepidemien. Det samme er VM i Sveits og alle oppkjøringskampene landslaget skulle spilt i april.

Norges Ishockeyforbund jobber for tiden med sesongen 2020/21 og forholder seg til at den skal gå som planlagt med oppstart i midten av september.

– Det er fortsatt mye usikkerhet. Vi trår vannet litt og venter på hva som skjer, sier sportssjef Petter Salsten i ishockeyforbundet.

– Men vi holder på å sette opp terminlisten for neste sesong, og det kan jo hende at vi må starte med å spille uten publikum, tilføyer han.

Hockeytinget flyttet

Tidligere i april bestemte ishockeystyret at hockeytinget i Stavanger flyttes til oktober. Det var opprinnelig lagt til juni.

Ishockeystyret bestemte også at alle seriene ble fryst slik at neste sesong starter med det samme oppsettet som i 2019/20-sesongen. Det vil for eliteserien si at Narvik og Grüner, som skulle spilt kvalifisering mot Comet og Lørenskog, spiller på øverste nivå også kommende sesong.

Uvisshet

I august skal Norge etter planen spille OL-kvalifisering mot Sør-Korea, Danmark og Slovenia på hjemmebane. Den turneringen står fortsatt i kalenderen.

Også i hockeymiljøet håper man at rådene som myndighetene har varslet i begynnelsen av mai, vil klargjøre situasjonen – også rundt OL-kvalifiseringen.

– Nå er det jo flere nasjoner med i den kvalifiseringen. Vi har ikke hørt noe ennå om OL-kvalifiseringen fra det internasjonale ishockeyforbundet, men vi henger på og er i stadig kontakt med dem, sier Salsten.