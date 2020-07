Henrik Ingebrigtsen hever ambisjonene: – Jeg har god kondisjon og er gjennomtrent

Henrik Ingebrigtsen (29) tror ikke lenger at det er sjanseløst med medalje i OL i Tokyo om ett år.

Henrik Ingebrigtsen på Bislett stadion i Oslo i slutten av forrige måned. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix.

NTB-Egil Sæther

Om det hadde blitt OL i år som planlagt, ville han ha vært fornøyd med en finaleplass.

13.19,65 i årets første 5000 meter på Bislett sist uke viste at Henrik Ingebrigtsen er på gang. Det skjer ikke bare noe med kroppen hans. Det skjer noe i hjernen også. Gode dager gir økt selvtillit.

Etter løpet avslørte han at han ikke har gått glipp av en eneste treningsøkt siden februar. Vi må åtte år tilbake for å finne en lignende periode uten skadeavbrekk for Henriks del. Da snakker vi 2012 og året for hans internasjonale gjennombrudd.

For Henrik Ingebrigtsen kom koronapandemien i riktig øyeblikk om en ser det helt fra hans sportslige synspunkt. Han kaller det en gavepakke. Pandemien har gitt ham bedre tid.

– I de siste fem månedene har jeg fått trent bedre enn jeg noen gang har gjort. Jeg håper at jeg kan bygge videre på dette helt frem til OL i Tokyo neste år. Kanskje kan jeg ende opp en plass mellom 13.05 og 13.10 mot slutten av denne sesongen, sa Henrik Ingebrigtsen.

Lettet

Tobarnsfaren tok det pent da han skjønte hva som var i ferd med å skje i vinter.

– Med en gang jeg så hvor det bar ble jeg egentlig lettet. Jeg kjente at jeg ikke var der jeg helst ville være. Jeg hadde ikke fått gjort den gode treningen over lang nok tid. Det er greit å komme inn i en sesong der du vet at du har gjort jobben, i stedet for å håpe at det holder. Det er slik det har vært i de siste sesongene. Jeg går inn i en sesong med selvtillit basert på jobben som er gjort. Det er en veldig god følelse, sa han etter 5000-meterløpet.

Han tror dessuten at tiden på Bislett er god nok til å sikre ham OL-plass i Tokyo.

– Jeg er ikke stresset. Mest sannsynlig er 13.19 godt nok til å kvalifisere seg til OL via rankingsystemet. Det er seks sekunder bak A-kravet, men nivået er godt nok til å ende opp i en internasjonal finale.

– Er OL-finale det beste du kan oppnå?

– Jeg er fortsatt optimistisk med tanke på neste år, kanskje ennå litt mer enn jeg har vært. Hvis jeg klarer å få kontinuitet i arbeidet hjemme på trening, så har jeg håp om at jeg skal ha nivået inne til å slåss om en medalje.

Bestemt

Han er dessuten klar på at det er 5000-meterløper han er i ferd med å bli.

– Det er 5000 meter jeg satser på. Jeg tror ikke kroppen har godt av å gjennomføre treningen som kreves for å løpe 1500 meter. Kondisjonen er bedre enn noen gang. Det hadde vært morsomt å finne ut hva jeg kunne ha gjort på en halvmaraton, sa Sandnes-løperen.

Snart går ferden til høyden i sveitsiske St. Moritz. Det er der han føler at han får aller mest ut av treningen han legger ned.

– Fra april i fjor fikk jeg ikke gjort noe særlig fornuftig arbeid før tre uker i St. Moritz i juni, to i juli og to i august. Resten handlet om å holde kroppen sammen. Nå er situasjonen en annen. Jeg har god kondisjon og er gjennomtrent. Jeg har hatt bedre tid til å bygge stein for stein.