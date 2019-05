Hun hadde ledertrøyen før søndagens avslutningsetappe. Den forsvarte hun med en 6.-plass.

Sammenlagt vant Borgli foran Paladin og spanske Mavi Garcia. Seieren ga henne 121 UCI-poeng.

– Det er helt surrealistisk. Jeg har det bare utrolig bra akkurat nå. Det føles litt rart. Jeg har ikke vunnet en eneste etappe, men vinner rittet sammenlagt. Dette er en kjempestor seier og jeg er utrolig stolt av oss som lag, sier Borgli etter sammenlagtseieren.

– Spesielt

Rittet gikk over fire etapper med start torsdag. Borgli overtok ledertrøyen med 2.-plass bak italienske Soraya Paladin på lørdagens etappe. Hun forsvarte den mot tre ryttere som endte på samme tid i sammendraget.

Etter målgang lørdag var det Paladin som tok på seg ledertrøyen, men etter å ha sett målgangen på ny kom kontrabeskjeden: 28-åringen skulle sykle finaleetappen i gul ledertrøye.

– Det var ganske spesielt. Det er den eneste gangen utenom norgescup at jeg sykler med ledertrøye. Jeg merket at jeg fikk mer oppmerksomhet i feltet, og måtte være på hugget hele veien. Det var veldig sprøtt å forsvare ledertrøyen, det var veldig gøy, sier Borgli.

Julie Solvang

– Viser at norsk kvinnesykling er på vei opp

På herresiden har verdensstjerner som Alberto Contador (2016) og Nairo Quintana (2013) tidligere vunnet Vuelta a Burgos.

Borglis UCI-sammenlagtseier var den første internasjonale i norsk kvinnesykling siden Vita Heine i 2016 vant det mindre finske rittet NEA.

– Jeg tror det er bra for norsk kvinnesykling, det viser at vi er på vei opp. Jeg håper ikke det går tre nye år før vi vinner igjen, sier Borgli.

Sandnesrytteren står uten proffkontrakt. Nå håper hun at sammenlagtseieren i det spanske sykkelrittet skal åpne opp nye dører.

– Nå har jeg hvert fall noe å forhandler med. Det er jo folk som allerede er interessert, men jeg er veldig nøye med å ta den riktige avgjørelsen. Det er mye tull og useriøsitet i kvinnesykling, så jeg vil bli garantert et godt opplegg om jeg velger å sykle for et lag, sier Borgli.

Lorvik på femteplass

Ingrid Lorvik fulgte opp med 5.-plass i sammendraget.

Det ble spansk seier på den siste etappen ved Lourdes Oyarbide.

På de to første etappene ble Borgli henholdsvis nummer 16 og nummer 6.