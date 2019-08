Kunne blitt den store helten på overtid da Træff tapte

Årvoll – Træff 2–1

MOLDE: – Det er klart det er surt, sier midtstopperen til Rbnett påvei hjem fra Oslo.

For det startet bra for Træff. Eltervåg sendte de hvite og grønne foran da 14 minutter var spilt, da en corner ble spasert i mål fra to meter. Men det skulle ikke vare lenge. Ti minutter senere kom hjemmelaget alene med keeper. Sisteskanse Michael Lie vartet opp med ei strålende redning, men evnet ikke å stoppe returen.

Det sto ikke på kontroversene rundt scoringa, hvor målscorer Bror Karsten Dyrnes var borti ballen med hendene tre ganger. Eltervåg opplevde utligninga som urettferdig.

– Jeg prøvde å få klarere, men så blir den dårlig. Ballen blir slått inn i bakrom, han som avslutter faller og får lagt seg oppå ballen og stoppa den med hendene, før han får den mot mål, beskriver han

– Det er vel egentlig et selvmål fra meg, legger han til, ettersom han var sist på ballen.

Det satte en «støkk» i Træff, og bare tre minutter etter var snuoperasjonen komplett. Tom Sadeh fikk så vidt prika en ball over streken og sørget dermed for 2–1.

– Vi ble litt paff etter det. Vi måtte ha ei innsprøytning i pausen, og fikk det. Det er litt det samme som har skjedd de siste tre kampene. Vi slipper inn for enkle mål. Det går på konsentrasjon i avgjørende situasjoner. De vi slipper inn i dag er tullemål. På en vanlig dag slipper vi ikke inn sånne, mener midtstopperen.

– Dominerte

Etter det tok Træff fullstendig over, og skulle strengt talt ha tatt alle tre poengene.

– Vi dominerte i andreomgang. Jeg ble flytta opp som spiss på tampen, og ble jeg matta med baller opp i bakrom. Det fungerte fint. Synd vi ikke fikk uttelling.

Nærmest var han på overtid, da han kom alene med keeper. Avslutninga gikk over tverrliggeren og dermed endte det i 2–1-tap.

– Jeg fikk en fin ball i bakrom, og kom alene med keeper. Jeg følte jeg traff godt, men fikk ikke pressa ballen langt nok ned. Det ville seg ikke, sier han om situasjonen.

Selv om det glapp i siste sekund, har han ingen forklaring på hvorfor han plutselig er blitt Træffs storscorer.

– Jeg vet ikke hva som har skjedd. Jeg er mye på rett plass på rett tid. I fjor hadde jeg to eller tre kamper hvor jeg scora to mål, men ikke sånn som dette. Dessverre har det blitt sånn at vi scorer og ikke klarer og tette igjen. Det må vi fokusere på framover, sier Eltervåg.