Samtlige trenere og kapteiner i eliteserien i håndball var samlet til Avkast på Ullevaal tirsdag. De første seriekampene på kvinnesiden går allerede torsdag.

Landslagsspiller Camilla Herrem (32) fikk for kort tid siden vite at Nora Mørk høyst sannsynlig er uaktuell for VM i Japan på slutten av året, på grunn av en ny skade i kneet. Hun føyer seg inn i rekken av skadeplagede toppspillere.

Nora Mørk skal undersøkes onsdag, og Herrem forteller at hun fikk frysninger på ryggen da hun hørte om det som hadde skjedd.

Det som skremmer henne, er alle meldingene om skader i norsk håndball som er strømmet inn de siste månedene. Det gjelder flere av de faste på landslaget, men også spillere på aldersbestemte lag.

Hun mener at håndballen må gjøre alt for å finne ut hvorfor det blir slik, ikke minst fordi mange kamper i ung alder trigger skader.

– Belastningen på de yngre er for stor. Jeg husker det selv, at jeg spilte på to forskjellige aldersbestemte lag. Vi trente mye og kroppen fikk kjørt seg fra vi var små. Så blir man eldre, og det er kamp, på kamp, på kamp, uten at mange får det skikkelige, fysiske grunnlaget.

Magnus Knutsen Bjørke

Fakta: Seriestart kvinner 12 lag er med i eliteserien. Aker, Follo og Sola er nyopprykket. Fire av 12 lag spiller sine første kamper torsdag: Storhamar – Follo, Vipers – Gjerpen. De øvrige kampene går søndag. Vipers er regjerende serie-, sluttspill og norgesmester.

Hadde ikke utviklet fysikken

32-åringen minnes at da hun kom til Byåsen som 19-åring, samme året som hun debuterte på landslaget, var det mye å ta tak i.

– Når jeg ser på bildene fra den tiden, så ser det ut som om jeg ikke har en eneste muskel i kroppen, ler hun.

Hun vet at Norges Håndballforbund har dette med belastning på agendaen, men er samtidig bekymret for at skadeomfanget ikke lar seg stoppe.

– Kampprogrammet i yngre alder er definitivt verdt å ta opp, mener veteranen.

Fakta: Skadeplagede landslagsspillere Nora Mørk har en fersk leddbåndsskade i kneet. Henny Reistad har fått operert en ryggprolaps. Katrine Lunde er ute på grunn av korsbåndskade Kari Aalvik Grimsbø fikk foretatt kneoperasjon i mai. Kjerstin Boge Solås har tatt korsbåndet for andre gang. Veronica Kristiansen er skadet fra lysken og opp i bekkenet.

Når du tror det ikke kan bli verre

Christian Thue Bjørndal ved Norges idrettshøgskole har forsket på idrettsskader, spesielt hos yngre landslagsspillere i håndball. Han har sett at flere valgte å gi seg fordi kroppen ikke tålte mer.

– Når du tror at det ikke vil bli verre, blir det bare verre og verre. Dette er en stor utfordring også på elitenivå.

Han skal møte alle landslagstrenerne om to uker, for å se om det er mulig å diskutere seg frem til noen alternativer. Målet er å finne ut hvordan man kan få mest mulig ut av spillerutviklingsaktivitet med minimal risiko.

Håndballforbundet ønsker å finne ut av dette uføret, men som Bjørndal sier:

– Så sent som under NM i 20-årsklassen sist helg, ble det spilt tre kamper på tre dager på kvinnesiden. Det er for mye med mindre lagene har mange spillere å ta av.

På herresiden hadde et lag som Nøtterøy kun halvannen time mellom to kamper.

– Galskap, uttalte mangeårig trener Torbjörn Klingvall.

Bjørndal har også registrert at den tradisjonelle Lerøy-serien er flyttet til slutten av sesongen, til mai.

– Da løser du ett problem og skaper et annet, er hans kommentar.

For mot sommeren kommer alle samlingene og mesterskap for de yngre, som dermed får liten eller ingen hvilepause.