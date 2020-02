Norges VM-dronning var i trøbbel. Så kom opphentingen som ga nytt gull.

Marte Olsbu Røiseland leverte en enorm sisterunde og spurtet inn til sitt femte VM-gull og sin syvende medalje i Anterselva.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Marte Olsbu Røiseland (i midten) jubler for VM-gull på søndagens fellesstart. Foto: LEONHARD FOEGER, REUTERS / NTB scanpix

Tre nordmenn var blant de største favorittene til medaljene på kvinnenes fellesstart i skiskytter-VM.

Lenge så det derimot ut som at både skytingen og farten i langrennssporet var for dårlig for alle tre, men da favorittene foran begynte å bomme på stående kom en jagende Marte Olsbu Røiseland som en rakett bakfra.

Norges VM-dronning åpnet svakt, men da alle foran henne bommet på siste skyting, var Røiseland plutselig med i gullkampen igjen.

Hun gikk ut 14 sekunder bak Dorothea Wierer, men på ren vilje kjempet hun seg opp i ryggen på hjemmefavoritten.

Med helt enorme ski gled hun også fra Wierer inn mot en fullsatt stadion i Anterselva og tok sitt femte gull i VM.

– Det var så tungt i dag og jeg bare raste nedover på listene etter liggende skytingen. Men plutselig så var gullet innen rekkevidde og da bare klikket det i hodet mitt. Det var så gøy, sa en smørblid Røiseland etter gullet.

Med sine to bronser i tillegg, har altså Røiseland tatt utrolige syv medaljer på sju øvelser i Anterselva. Det er intet mindre enn historisk.

– Det er ikke til å tro. Jeg har tatt syv medaljer på syv øvelser. Og fem gull. Det er nesten ikke til å tro.

Det ble en uhyre spennende duell mellom de to VM-stjernene Dorothea Wierer og Marte Olsbu Røiseland. Til slutt var det den norske skiskytteren som var sterkest. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

Så sliten ut fra start

To av tre nordmenn åpnet feilfritt. Marte Olsbu Røiseland var den eneste norske som måtte i strafferunden på den første skytingen. Men det var flere av favorittene som bommet, deriblant dobbel gullvinner i VM Dorothea Wierer, svenske Hanna Öberg og tyske Denise Herrmann.

De tre sistnevnte hentet nesten tetfeltet inn til andre skyting, mens Røiseland så ut til å ha en svakere dag i sporet og måtte slippe favorittene.

– Her er det noe som ikke stemmer for Marte Olsbu Røiseland. Det er helt åpenbart, kommenterte Andreas Stabrun Smith.

Og da de tre nevnte favorittene fylte på andre skyting, mens både Røiseland, Eckhoff og Tandrevold bommet hver sin gang, så veien mot norsk VM-medalje plutselig lang ut.

Men det skulle skytes to ståendeserier før medaljene skulle deles ut, og som så mange ganger før var det her utslagene kom.

Marte Olsbu Røiseland (i midten) sammen med sølvvinner Dorothea Wierer og bronsevinner Hanna Öberg. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

Skjøt seg inn i gullkampen igjen

Hermann bommet hele fire ganger. Wierer klarte seg med én, mens franske Julia Simon gikk ut i ledelsen med sitt tredje fulle hus. Nærmest fulgte Öberg, som hadde mye å revansjere etter lørdagens stafettduell mot Røiseland.

For Norge bommet Tiril Eckhoff én gang, men seilet opp som Norges eneste sjanse på medalje da hun gikk ut 40 sekunder bak lederen. Opp til pallen var det 20 sekunder.

Røiseland og Tandrevold fulgte like bak Eckhoff igjen, men begge to leverte en solid runde i sporet. Dermed var alle nordmennene til en viss grad med i medaljekampen, men var avhengige av at det ble bommet foran.

Inn til siste skyting var det fire kvinner som kom samlet. Men da alle foran bommet, var plutselig medaljekampen helt åpen.

Den muligheten benyttet Røiseland seg av. Hun smalt ned alle fem blinkene og gikk ut på annenplass. Foran gikk hjemmefavoritten Wierer ut, men Røiseland øynet muligheten til å hente inn de 14 sekundene hun var bak.

Røiseland kom seg opp i ryggen, og kjørte fra Wierer inn mot stadion.

Dermed ble hun historisk med sin syvende medalje av syv mulige i Anterselva.