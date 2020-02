Ser bekmørkt på sammenlagtkampen: – Ekstraordinært vanskelig

Aleksandr Bolsjunov (23) har sammenlagtseieren i Ski Tour i sin hule hånd. De norske gutta har liten tro på seier på hjemmebane.

Johannes Høsflot Klæbo er langt bak Aleksandr Bolsjunov i sammendraget. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Viljam Brodahl Aftenposten

GRANÅSEN: De norske langrennsgutta tok en rolig formiddagsøkt i de solfylte løypene i Granåsen, Trondheims vinteridrettsparadis.

Lørdag går startskuddet for den neste konkurransen under Ski Tour. Da er det sprint på programmet, før alt skal avgjøres med 30 kilometer jaktstart dagen etterpå.

De neste dagene må det nærmest skje et under ifølge flere av hovedpersonene selv, dersom Norge skal klare å hamle opp med sammenlagtlederen Aleksandr Bolsjunov. Russeren leder med ett minutt og fem sekunder ned til annenplassen Pål Golberg.

– Er det realistisk å ta igjen Bolsjunov?

– Nei, ikke på søndag. Vi tar dagen i morgen, så håper jeg at utgangspunktet er godt nok til å ta annenplassen sammenlagt, svarer Golberg kontant.

Fakta Ski Tour, sammenlagt 1. Aleksandr Bolsjunov 2. Pål Golberg + 1.05 3. Sjur Røthe + 1.06 4. Martin Løwstrøm Nyenget + 1.28 5. Hans Christer Holund + 1.45 6. Finn Hågen Krogh + 1.53 7. Simen Hegstad Krüger + 2.04 8. Dario Cologna + 2.34 9. Andrej Melnitsjenko + 2.34 10. Johannes Høsflot Klæbo + 2.42

Pål Golberg spurtslo Aleksandr Bolsjunov på den andre etappen i Ski Tour. Foto: Anders Wiklund / TT News Agency

– Ekstraordinært vanskelig

Golberg har levert en strålende Ski Tour så langt. 29-åringen vant den andre etappen, men tapte verdifull tid på torsdagens 34 kilometer.

– Jeg hadde et mål om å kjempe om pallen. Det har jeg gjort så langt, sier han.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum er optimist, men samtidig realist. Han ser ingen som helst mulighet til å kunne frarøve Bolsjunov sammenlagtseieren.

– Det er ekstraordinært vanskelig, sier han, før han utdyper:

– Det er egentlig bare Pål som er der oppe. Han er avhengig av å ta godt over minuttet på ham (på sprinten), for på en tremil kan du ikke ta han med mye. Han er potensiell den beste på den distansen. Vi tenker ikke noe særlig på sammenlagtstillingen, innrømmer han.

I sammendraget er det tettpakket med nordmenn. På de seks plassene bak Bolsjunov, er samtlige norske. Johannes Høsflot Klæbo, som åpnet touren tungt, har tatt seg opp til en 10. plass. Han bor kun en kort spasertur fra løypene i Granåsen.

– Jeg får prøve å kjempe i toppen, så får vi se, forteller Klæbo.

Eirik Myhr Nossum spøkte med Aleksandr Bolsjunov etter russerens seier på torsdag. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Bolsjunov: – Deres mening

Den russiske 23-åringen er den soleklare lederen av verdenscupen sammenlagt. Bolsjunov bruker derimot ikke mye energi på å tenke over favorittstempelet i Ski Tour.

– De er deres mening, men de siste rennene vil bli veldig vanskelige og tøffe. Vi får se om noen dager, sier russeren.

Nossum utelukker ikke at de norske vil forsøke å samarbeide for å slå russeren på søndagens tremil. Bolsjunov mener derimot han er klar for alt Norge har å komme med.

– De norske kommer med overraskelser hver dag, sier 23-åringen og gliser.