Sykkelstjerne kobles til dopinglege. Kaggestad skeptisk til opplysningene.

Danske Jakob Fuglsang (34) regnes som en av verdens beste syklister. En hemmeligstemplet rapport knytter ham til dopinglege.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Jakob Fuglsang kobles til dopinglegen Michele Ferrari. Foto: JOHANNA GERON / REUTERS

Viljam Brodahl Aftenposten

Det er VG, som i samarbeid med de danske avisene Politiken og DR, er i besittelse av en hemmeligstemplet etterforskningsrapport.

Der kommer det frem at Jakob Fuglsang, regnet som en av verdens beste syklister, kobles til dopinglegen Michele Ferrari. Italieneren er mannen bak dopingprogrammet til den tidigere sykkelstjernen Lance Armstrong.

«Etterretning indikerer at Astana Pro Team-rytteren Jakob Fuglsang er under Michele Ferraris dopingprogram, og at lagkameraten Aleksej Lutsenko var til stede under minst ett møte mellom de to i Nice/Monaco», står det blant annet i rapporten VG har tilgang på.

– Å bli assosiert med Dr. Ferrari er ikke bra for utøvernes rykte. Det er selvfølgelig svært uheldig og ikke bra for ryktet til Fuglsang, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

I et felles svar har Fuglsang, lagkameraten Lutsenko og laget Astana svart følgende på påstandene:

«Vi ønsker ikke å kommentere en rapport basert på indikasjoner og rykter, siden det ikke foreligger en offisiell beskjed fra UCI eller CADF», heter det.

Jakob Fuglsang vant den gjeve klassikeren Liège – Bastogne – Liège i fjor. Foto: Olivier Matthys / TT NYHETSBYRÅN

Forslår ytterligere etterforskning

Ferrari har i lang tid vært en kontroversiell skikkelse i sykkelsporten. I 2012 ble han utestengt på livstid for å ha bidratt til doping i idretten.

– Han har vært en stor kilde til at dopingen har det omfanget den har hatt i så mange år. Utøvere bør forstå det og holde seg langt unna. Det susser jeg på, sier Kaggestad.

Et eksternt selskap skal ha utarbeidet rapporten på oppdrag fra UCI (Det internasjonale sykkelforbundet) og CADF (Cycling Anti-Doping Foundation).

Rapporten kan ikke garantere for at Fuglsang har benyttet seg av dopinglegens tjenester. Derfor foreslås det ytterligere etterforskning.

«På grunn av deres lave profil og fravær i sosiale medier, kan ikke koblingen mellom Michele Ferrari og sønnen Stefano Ferrari, og ryttere fra Astana Pro Team, bekreftes gjennom åpne kilder», heter det.

Mads Kaggestad mener rapporten er basert på halvferdige opplysninger. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Merkelig sak

Kaggestad reagerer på at opplysningene nå er offentliggjort. Han beskriver det som en «merkelig sak» og mener det kun foreligger halvferdige opplysninger.

– Jeg kan ikke se noe grunnlag for å få til noe som helst straff på grunn av den lille rapporten som er kommet nå. De innrømmer selv at det ikke er dokumentert nok bevis, forteller han.

– Jeg synes det er synd at det er blitt lekket noe før man er kommet til bunns i saken. Jeg sier ikke at de ikke har etterforsket skikkelig, men det virker som det mangler siste bevis for å felle en dom, fortsetter han.

Fuglsang har vunnet prestisjefylte Critérium du Dauphiné (2017 og 2019) og éndagsklassikeren Liège – Bastogne – Liège (2019). Hans beste plassering i Tour de France er en 7.-plass.

