Finaledrømmen knust for Solskjærs United etter dramatisk semifinale

Ole Gunnar Solskjærs Manchester United skapte trøbbel for Manchester City, men måtte til slutt avfinne seg med tap i ligacupsemifinalen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Ole Gunnar Solskjær ga utviste Nemanja Matic en klapp på skulderen. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters / NTB scanpix

Manchester City – Manchester United 0–1 (3–2 sammenlagt)

Manchester United og Ole Gunnar Solskjær hadde et blytungt utgangspunkt før onsdagens returoppgjør i ligacupsemifinalen mot Manchester City.

På Old Trafford endte det med et ydmykende 1–3-tap for Solskjærs mannskap. Få hadde tro på en tur til finalen på Wembley før onsdag kveld.

Det skulle imidlertid bli alt annet enn en parademarsj for Manchester City og trener Pep Guardiola.

Solskjærs lag tok ledelsen og var flere ganger nær utligning i det som ble en svært intens og spennende semifinale.

Nemanja Matic’ utvisning kvarteret før slutt gjorde ting enda vanskeligere. Uniteds muligheter tørket opp og City red av stormen, etter å ha misbrukt flere store muligheter mot slutten.

Dermed er Solskjær og Manchester United ute av ligacupen. Manchester City møter Aston Villa i finalen på Wembley.

Misbrukte frisparkmulighet like før slutt

En av situasjonene like før 90 spilte minutter skapte sterke reaksjoner blant ekspertene i Viasats studio. Manchester United fikk frispark like utenfor Manchester Citys 16-meter.

En gyllen mulighet til å utligne.

Fred forsøkte seg, men sendte ballen i muren. Det skulle bli Uniteds siste mulighet i kampen.

Etterpå reagerte ekspertene Morten Langli og Bojan Djordjic kraftig. De skjønte ikke hvorfor dødballspesialisten Juan Mata fikk ta det svært viktige frisparket.

– Hvorfor tok ikke han det siste frisparket? spurte Langli før han la til:

– Han er en spesialspiller i akkurat den posisjonen. Du kan ikke sende frem Fred der.

TV-bildene viste tydelig hvordan Mata forsøkte å få kontakt med United-benken før Fred tok frisparket. Etter alt å dømme skyldtes gestikuleringen et sterkt ønske fra spanjolen om å ta dødballen.

– Jeg ville rive meg i håret, sa Djordjic i Viasat-studioet etter kampen.

Manchester United-helten Rio Ferdinand var enig:

– Kan noen forklare meg hvorfor Juan Mata ikke tok det frisparket? spurte han på Twitter.

Mata og Solskjær kunne sees i ivrig samtale etter kampslutt. Foto: PHIL NOBLE / Reuters / NTB scanpix

Stolt av laget

Etter kampen uttrykte Solskjær stolthet over å ha slått Manchester City på Etihad nok en gang.

– Vi spiller mot et svært godt lag her. To ganger på seks uker er ikke verst, sa Solskjær.

United slo nemlig City på Etihad også da lagene møttes i Premier League 7. desember.

Dermed er Solskjær blitt del av en historisk statistikk. Kun José Mourinho og Jürgen Klopp har vunnet to bortekamper mot Pep Guardiola i løpet av hans trenerkarriere, skriver BBC.

Nær marerittåpning

Ved kampstart behøvde Manchester United etter alt å dømme en god åpning, men de var nær å få det stikk motsatte da Sergio Agüero fikk heade mot David de Geas mål etter bare åtte minutter. Uniteds målvakt hang imidlertid med. Det gikk bare noen sekunder før Agüero fikk en ny kjempemulighet, men da strøk argentinerens skudd stolpen før det gikk utenfor.

Manchester Citys målkonge fikk nok en stor mulighet bare ni minutter senere, men De Gea hang med nok en gang.

Tonen hadde imidlertid, til United-fansens forferdelse, vært akkurat som forventet.

Men Citys stormløp fortsatte ikke. Manchester United fikk stadig mer fotfeste i oppgjøret. Etter 35 minutter svingte Fred et frispark inn i vertenes boks. Bernardo Silvas klarering var for kort, dermed kunne veteran Nemanja Matic hamre ballen inn i nærmeste hjørne på halvvolley.

Håpet var tent.

Nemanja Matic ga Manchester United ledelsen. Foto: PHIL NOBLE / Reuters / NTB scanpix

Annullert scoring

I ligacupen teller ikke bortemål. Dermed behøvde Solskjærs lag kun én scoring til for å utligne og sikre straffesparkkonkurranse.

Ett mål imot kunne gjøre veien tilbake stupbratt igjen.

Og da Raheem Sterling satte ballen i mål fra kloss hold, var den det, men bare et lite øyeblikk. Angrepsstjernen ble avvinket for offside.

Halvspilt levde det for gjestene fra Old Trafford.

– De har en mulighet her, var den tidligere Premier League-måltyven Dion Dublins klare melding i BBCs studio.

Ole Gunnar Solskjær og Pep Guardiola kjempet om finaleplass i ligacupen. Foto: PHIL NOBLE / Reuters / NTB scanpix

Stor spenning

Men United behøvde ett mål til. Samtidig måtte de være godt nok organisert til å holde tett bakover.

Det var United og Harry Maguire som skulle få den første store muligheten i annenomgang. Gjestene fikk nok en dødball fra siden. Maguire steg høyest, men press fra en motspiller sørget for at United-kapteinen satte headingen over mål.

City forsøkte å finne flyten igjen, men de lyseblå gjorde flere enkle feil. Frustrasjonen vokste blant hjemmefansen på Etihad.

Den ble neppe ikke mindre da Sterling bommet alene med De Gea etter glimrende kontringsfotball, men vertene begynte så smått å få bedre kontroll over ballen igjen.

Ett mål kunne snu alt på hodet. Nerven og intensiteten var enorm.

Utvisning

Det gikk frem og tilbake. Maguire var nær å forære City en scoring.

Så gikk det galt for målscorer Matic. Han hadde pådratt seg et gult kort allerede etter 51 minutters spill. Med ett kvarter igjen skulle han og lagkameratene jakte på City.

Det skulle bli med ti mann, ettersom Matic felte Ilkay Gündogan da sistnevnte startet en kontring. Oppgaven var brått enda vanskeligere for Solskjærs menn.

Den kunne blitt enda verre da City hadde nok en ball i nettet, men da var det Agüeros tur til å bli avvinket for offside.

Det skulle likevel gå vertenes vei, på tross av sjansesløsingen.

Dermed ble det nesten bare Wembley for Ole Gunnar Solskjær & co.

Publisert: Publisert: 29. januar 2020 22:39 Oppdatert: 30. januar 2020 00:04

Mest lest akkurat nå