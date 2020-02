«TV 2s skuffelse bør bli norsk fotballs store glede»

KOMMENTAR: Alt ligger til rette for at kanalen nå kan slå tilbake og bidra til å løfte norsk fotball igjen, skriver Aftenbladets sportsleder.

Aftenbladets sportsleder håper TV 2, her med Kasper Wikestad og Brede Hangeland, får brukt kunnskapen og lidenskapen sin på norsk fotball fra og med 2023-sesongen. Foto: Olof Andersson, TV 2.

Torsdag kom meldingen om at TV 2 mister Premier League-rettighetene.

Kanalen har hatt rettighetene de siste ti årene, men fra og med 2022/2023-sesongen er det Nent Group (TV3, Viasat og strømmetjenesten Viaplay) som overtar i seks år.

TV 2 skal få bruke noen timer på å være skuffet. Etter det skal de bruke kraften i skuffelsen til å være offensive og posisjonere seg for å overta rettighetene til norsk fotball igjen.

Heller norsk fotball

Selv om kanalen gjennom tapet av Premier League-rettighetene nå mister økonomiske muskler, trenger kanalen utvilsomt nye rettigheter i porteføljen. Og norsk fotball trenger TV 2.

Selv om også jeg har et favorittlag i England, er jeg typen som heller ser Kongsvinger - Sogndal enn Watford mot Burnley på tv.

I mange år har det plaget meg hvordan TV 2 har brukt sine ressurser, tyngde og kunnskap på å dyrke egne, kommersielle interesser gjennom det engelske fotballmarkedet.

Ikke fordi TV 2 ikke gjør det bra, for det gjør de, men fordi hver eneste sending så tydelig viser hva norsk fotball går glipp av.

I 2007 hadde Viking og Peter Ijeh et tilskuersnitt på nesten 16.000. Foto: Lars Idar Waage

Opptur med TV 2

Fram til 1994 hadde NRK monopol på rettighetene til å vise norsk toppfotball. Fra 1994 til 2005 delte NRK og TV 2 på å vise kampene. Deretter overtok TV 2 med det mye omtalte milliardbudet hvor Rune Hauge var sentral i forhandlingene.

Det ble en opptur på direkten.

Kanalen tok dekningen av norsk fotball til nye høyder, høyder tv-seerne ikke hadde vært i nærheten av tidligere. Dette gjorde også store utslag på publikumstallet på tribunene rundt om i hele Fotball-Norge.

Det var stinn brakke over alt. Klubbene kunne vise til rekordomsetning.

Der folk i Stavanger-regionen tidligere bare sa «Javel» da de hilste på hverandre, var det i denne perioden «Javel, du skal vel på stadion på søndag?» som gjaldt.

Toppår for norsk fotball

Det skjedde fordi TV 2 gjennom daglige sendinger proppet av journalistikk og nyheter fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord, etterlot et inntrykk av at norsk fotball var det desidert viktigste - og at du ikke fulgte med i tiden dersom du sto utenfor.

I 2006, det første året med TV 2 bak spakene, hadde Viking et tilskuersnitt på 13.910. Året etter steg tallet til 15.842 før det holdt seg på over 15.000 også i 2008. I alle disse tre årene var det TV 2 som hadde rettighetene til Eliteserien.

Til sammenlikning hadde Viking et publikumssnitt på 8933 da de tok 5.-plass i toppdivisjonen forrige sesong.

TV 2 mistet rettighetene til norsk fotball, men kom etter hvert tilbake da aktører som Lyse og Canal+ også var på banen.

Redaksjonell oppbygging

Siden det har rettighetene stort sett vært på hendene til kanaler som ikke har daglige sportssendinger - og dermed heller ikke muligheten til å dyrke produktet gjennom uken.

TV 2 vet at redaksjonell oppbygging og daglige sendinger proppet med fotball er helt avgjørende for interessen og sin egen kommersielle suksess.

Har du sett de daglige Sportsnyhetene klokken 21.28, vet du at kanalen heller ikke er redd for å tøye grensene for egenpromotering av egne rettigheter innpakket som journalistikk.

Ingen trenger likevel å være i tvil om at TV 2 har erfaringen, kunnskapen, midlene og kraften til å overta de norske fotballrettighetene igjen.

Viking har hatt mye å juble for det siste året. Dersom TV 2 kommer tilbake på banen som rettighetshaver, tror Aftenbladets sportsleder det også kommer mer folk på tribunene. Foto: Tommy Ellingsen

Ledige etter 2022

Men de har også lidenskapen. En lidenskap som i dag er totalt fraværende på norske tv-skjermer gjennom uken. Og som norsk fotball har fått lide for lenge nok nå.

TV-rettighetene til norsk fotball er ledige etter 2022-sesongen.

Det er på tide at Norsk Toppfotball og TV 2 setter seg sammen igjen og forener kreftene til det beste for norsk fotball. Gjerne med NRK, som også har daglige sportssendinger, på laget.

PS: Artikkelforfatteren jobbet med norsk fotball i TV 2-sporten fra 2006 til 2009.

