Cantona 25 år etter Kung-Fu-sparket: – Jeg skulle ha truffet ham hardere

25 år etter at Eric Cantona skapte furore da han sparket en Crystal Palace-supporter, sier Manchester United-legenden at han skulle sparket hardere.

Den frittalende Fotballegenden Eric Cantona sier han gjerne skulle truffet hardere etter å ha Kung-Fu-sparket en supporter for 25 år siden. Foto: John Sibley / X03811

Uttalelsen kom i et lengre intervju med fotballmagasinet FourFourTwo.

På et spørsmål om hva som gikk gjennom hodet hans etter han hadde hoppet opp på tribunen og sparket supporteren, viser franskmannen ingen anger:

– Jeg landet på føttene mine. Derfor prøvde jeg å treffe ham igjen, men jeg traff ikke hardt nok. Jeg skulle ha truffet hardere, sier Cantona 25 år etter hendelsen.

I tillegg til å snakke om det beryktede Kung-Fu-sparket, åpnet Manchester United-legenden blant annet opp om barndommen, gamleklubben Leeds og hva som motiverte han gjennom hans 14 år som profesjonell fotballspiller.

Mistet motivasjonen

Cantona la overraskende opp som 30-åring i 1997 etter fem suksessfulle år i Manchester United under Sir Alex Fergusons ledelse. Til FourFourTwo forteller han hvorfor han ga seg så tidlig.

– Jeg tror jeg la opp så tidlig fordi jeg alltid ville utvikle meg. Da jeg la opp følte jeg at jeg ikke kunne utvikle meg mer. Jeg mistet lidenskapen samtidig. Mister du lidenskapen, mister du motivasjonen.

Franskmannen scoret 81 mål på 179 kamper for Manchester United, men var ikke med da Ole Gunnar Solskjær scoret det avgjørende målet i mesterligafinalen mot Bayern München i 1999 og sikret «the treble». Akkurat den kampen skulle Cantona gjerne vært involvert i.

– Jeg kjente ti av spillerne og Ferguson. Jeg var glad på hans vegne. Jeg hadde elsket å være på banen i Barcelona så klart.

Ikonisk krage

Mesterligafinalen i Barcelona var to år etter Cantona hadde lagt opp, men hadde han vært involvert hadde han stilt med sitt ikoniske nummer 7 på ryggen og den enda mer ikoniske kragen opp. Akkurat hvorfor han spilte med kragen opp var en tilfeldighet.

– Det var ikke en idé. Jeg tok på meg drakten og det var en kald dag. Kragen ble stående oppe, så jeg lot den være på den måten. Vi vant kampen, så det ble en vane å spille med kragen opp, forteller spissen.

Selv uten tre nye trofeer i 1999, vant Cantona mange titler i sin tid. I tillegg til fire Premier League-titler og to seier i FA-cupen på sine fem sesonger for de røde djevlene, vant han blant annet ligaen med Marseille to ganger og én gang med Leeds i hans debutsesong i England.

Når han får spørsmål om hvem som er tidenes beste franske fotballspiller, Zinédine Zidane, Michel Platini eller en annen, svarer han selvsikkert.

– En annen. Meg.

Publisert: Publisert: 27. januar 2020 13:03

