Ny AaFK-spiller debuterer mot Bodø/Glimt

Gudmund Kongshavn skal spille én omgang mot Bodø/Glimt.

Gudmund Kongshavn får sjansen mot Bodø/Glimt. Foto: Marius Simensen

Kl. 14.00 i ettermiddag spiller AaFK sin andre treningskamp mot Bodø/Glimt på Color Line stadion, som endte på andreplass i eliteserien i fjor.

I forrige uke ble det tap 1–2 mot 2.-divisjonsklubben Brattvåg, etter at Lars Bohinen byttet hele laget i pausen.

Bohinen har varslet at han ikke kommer til å gjøre like mange bytter til pause denne gangen, men ingen skal spille 90 minutter mot Bodø/Glimt. Det er en ny AaFK-spiller som får sin debut mot eliteserielaget, og det er keeper Gudmund Kongshavn.

– Han og Andreas (Lie) kommer til å stå hver sin omgang. Vi har ikke bestemt for hvordan vi ønsker å disponere keeperne framover. Det er vel med keeperne som utespillerne, at i de fire-fem første kampene blir det en del prøving og forskjellige konstellasjoner, sier Lars Bohinen til Sunnmørsposten.

Han kommer ikke til å sette et lag før han har fått sett alle spillerne over tid.

– Laget vil sette seg mer og mer etter hvert, men den konkurransen må alle spillerne akseptere at de er i og leve med. Jeg merker at det er spillere nå som tror de begynner å lese hvordan ting skal bli seende ut, men slik er det ikke. Det er prestasjonene som avgjør og utviklingen til enkeltspillere. Så vet vi at det skal spilles kamp nesten hver tredje dag fra midten av april til slutten av mai. Vi trenger at alle er oppe og går, sier AaFK-trenerne.

Det er også klart at Hødd-spiller Bendik Rise får sjansen til å vise seg fram i fredagens treningskamp.

AaFK stiller med følgende spillertropp mot Bodø/Glimt:

1. Andreas Lie

3. Daniel Gretarsson

4. Jonas Grønner

6. Daan Klinkenberg

8. Fredrik Carlsen

9. Niklas Castro

10 Holmbert Aron Fridjonsson

11. Simen Bolkan Nordli

15. Ståle Stålinho Sæthre

16. Jørgen Hatlehol

17. Sondre Fet

18. David Kristjan Olafsson

19. Peter Orry Larsen

20. Ulrik Valderhaug Syversen

23. Torbjørn Agdestein

24. Enock Mawete

25. Gudmund B. Kongshavn

25. Tobias Sagli

26. Adrian Olsvik

28. Håvard Mork Breivik

31. Bendik Rise

36. Vetle Fiskerstrand

38. Isak Dybvik Määttä

Publisert: Publisert: 7. februar 2020 10:58

