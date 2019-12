Nedtur for Nordlie i LSK-comebacket. Må vinne returkampen for å unngå nedrykk.

Start – Lillestrøm 2–1

Kanarifuglene sparket trener Jörgen Lennartsson mandag og hentet inn trenerveteranen Nordlie før oppgjørene. Målet var enkelt: Å vinne kvalifiseringskampene mot Start og berge plassen i Eliteserien etter 45 sesonger på øverste nivå.

Det er fortsatt muligheter for det, men det ser vanskeligere ut etter at Lillestrøm lørdag tapte 1-2 i Kristiansand i den første av to kvalifiseringskamper. De må dermed vinne onsdagens returkamp på Åråsen dersom de skal berge plassen på øverste nivå.

– Det var en prestasjon under det jeg hadde håpet på. Jeg hadde håpet vi skulle se ut i litt bedre forfatning offensivt. Men vi fikk oss med det bortemålet, og det kan bli veldig viktig, sa Nordlie i et intervju på MAX.

Tor Erik Schrøder, NTB scanpix

Tor Erik Schrøder, NTB scanpix

Snudde etter pause

Daniel Gustafsson sendte gjestene i ledelsen etter en snau halvtime, før vertene slo tilbake på et kontroversielt straffespark etter 54 minutter. Aron Sigurdarson var sikker fra elleve meter.

Samme mann satte inn 2-1 etter 69 minutter. Islendingen dro seg inn i banen og fyrte av et skudd mot mål. LSKs målvakt Marko Marić, som ellers hadde en god kamp med to gode redninger, klarte ikke å holde ballen ute.

Lillestrøm hadde enorme sjanser til å utligne i sluttminuttene, men både stolpen og hjemmelagets forsvarsspillere var i veien.

– Jeg synes vi var best hele kampen. Vi spilte ball og vi hadde de beste sjansene. Det er godt å vinne hjemme. Nå må vi dra dit (Lillestrøm) og vinne også, sa Starts tomålsscorer.

Tor Erik Schrøder, NTB scanpix

Historie i begge klubber

Dette er Nordlies andre periode i Lillestrøm. I første omgang er han bare ansatt som en kriseløsning i de to kvalifiseringskampene, men berger laget plassen bør han ha gode kort på hånden. 57-åringen trente klubben også mellom 2007 og 2008.

Han har også historie i lørdagens motstander Start. Nordlie var trener for Kristiansund-laget fra 2004 til 2006. Det endte blant annet med et sølv i eliteserien i 2005.

Lillestrøm måtte ut i kvalifisering etter å ha endt som nummer 14 i Eliteserien. Start ble nummer tre i divisjonen under, og slo i tillegg ut KFUM Oslo på veien mot dobbeltoppgjøret mot LSK.

