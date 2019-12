Skøyteprofilen med åpenhjertig innlegg: – Et slag vondere enn noen gang

View this post on Instagram

Desember ble litt annerledes enn jeg hadde tenkt. Jeg stilte ikke til start i helgens verdenscup i Nur-Sultan og vil heller ikke stille til start i Nagano. Etter en vår og sommer med god trening og stigende form fikk jeg en litt tung høst. Lite overskudd og energi. Jeg tok tak, men kanskje litt seint. To uker før første WC i Minsk begynte jeg å kjenne bedring, spesielt på overskuddet og energinivået. Treningen gikk bedre og teknikken kom seg mer og mer. Jeg gledet meg til første WC og følte meg klar. Det som skjer er at jeg får meg en sikkelig på trynet. Et slag vondere enn noen gang... Det var vondt og vanskelig å komme seg opp igjen. Jeg dro videre til Polen, men hode og kropp var ikke med meg. Vannglasset rant bokstavelig talt over og en bryter skrudde seg av... Jeg dro hjem og var glad for det - men tungt og ikke klare å se for seg en fremtiden som skøyteløper og være usikker mot målet som er VM på Hamar. Jeg er enda usikker og veldig ambivalent. Man må være 100% motivert og «på» for å lykkes i toppidrett. Det er brutalt, men sånn det skal være. De jeg konkurrerer mot er bedre enn noen gang, så man må virkelig være skjerpet. Et VM på hjemmebane er for mange drømmen, og det er det for meg også. Men da må jeg først og fremst kvalifisere meg for så å eventuelt være istand til å prestere på et godt nivå. Skjønner at mange er nysgjerrige og lurer på hva som skjer - derfor denne alt for lange meldingen. Jeg drar nå til Stavanger for å trene på is for å se om gleden fortsatt er der. Hvis ikke har livet så mye annet å by på..... God førjulstid til alle❣️