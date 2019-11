Norges alpinkomet feiret så vilt at han sprakk opp leppen. Her er Svindal-rådene som kan gi mer suksess.

19 år gamle Lucas Braathen nærmet seg folkehavet i Sölden. Han var den yngste av alle som kom seg annenomgangen på storslalåmen i sesongåpningen. Han lå på 23. plass etter førsteomgangen, men i den andre var ikke følelsen hans å ta feil av: «Dette er solid,» tenkte han, mens port etter port forsvant bak ham.

Han kom stadig nærmere jubelbruset fra publikum. Det siste han tenkte på var en eventuell plassering. Istedenfor hadde han en rå følelse av at han fikk til akkurat det han prøvde på.

Da han krysset mållinjen, var han fornøyd. Fornøyd fordi han skjønte at han hadde løst utfordringene i bakken slik han ønsket.

Så kikket han på resultattavlen. Den viste grønne tall – og ledelse.

Halvt-brasilianeren gikk berserk i en eksplosjon av glede og energi. Han veivet vilt med staven foran TV-kameraene. En ny nordmann hadde presentert seg på den største scenen.

Tore Meek

Kjempet mot idolet

– Det var en kjempebonus, sier en smilende Braathen når han møter Aftenposten, noen dager etter opplevelsen i Sölden.

Leppen hans bærer fortsatt preg av den ville feiringen fra målområdet i Sölden. 19-åringen jublet nemlig så vilt at han sprakk opp leppen.

– Jeg klikket helt, sier han og ler.

Det ble til slutt sjetteplass i Sölden, men 19-åringen ble sittende lenge i lederstolen. Flere tidligere stjerner, som Benjamin Raich og Felix Neureuther, kom bort for å hilse på. Til slutt måtte han reise seg fra stolen. Ted Ligety, et av Braathens store idoler i bakken, kom i mål ett lite hundredel foran.

Fakta: Lucas Braathen Født 19. april 2000 (19 år gammel) Alpinist Kjører for Bærums Skiklub Debuterte i verdenscupen 8. desember 2018 (26. plass) Åpnet denne sesongen med en sterk sjetteplass i Sölden Toppet vår kåring av Norges største alpintalenter i fjor

For selv om de store forbildene har vært Kjetil André Aamodt og Aksel Lund Svindal, er det amerikaneren Ligety som Braathen alltid har forsøkt å etterligne i bakken, ettersom begge to kjører mer tekniske disipliner, som storslalåm. Da Braathen for alvor kom i gang med alpinkarrieren i tiårsalderen, var nemlig Ligety på toppen av karrieren. Han vant hele fem VM-gull mellom 2011 og 2015.

– Han tok meg jo med ett hundredel, så det er en drøm jeg ikke har klart å oppfylle ennå. At han hadde havnet bak meg, var det eneste som manglet for en perfekt dag.

Tomm W. Christiansen

Ønsker å etablere ser blant verdenseliten

At Braathen er talentfull, er ingen stor overraskelse for dem som har vært knyttet til det norske alpinmiljøet de siste årene. Han tok faktisk poeng da han endte som nummer 26 i verdenscupdebuten i desember for under ett år siden.

Det var imidlertid i Sölden han virkelig fikk markert seg. Nå venter en treningstur til Nord-Sverige. Der skal det kjøres kvalifikasjonsrenn innad i laget, før slalåmrennet i Levi 24. november. Kommer ikke Braathen med der, er det Beaver Creek i desember som gjelder.

– Det store målet før sesongen var å etablere seg inne blant topp 30 i verdenscupen, uten at jeg hadde noen spesiell forhåpning om det. Det målet står fortsatt, men det går kanskje an å håpe at man kommer enda lenger opp. Man må ta steg-for-steg og plassering-for-plassering for å til slutt finne veien til seier, sier Braathen.

– Spre presset utover

For det er helt til topps han ønsker seg. Som alle alpinister ønsker han seg verdenscupseire og sammenlagtkulen.

Få vet mer om det enn Aksel Lund Svindal med sine 36 verdenscupseire og to verdenscupkuler før han la opp i februar. Svindal var til stede i Sölden under storslalåmrennet. Han var godt klar over Braathens kapasitet, men innrømmer likevel at han ble litt ekstra imponert.

– Jeg hadde ikke ventet at han skulle sette farge på annenomgangen på den måten.

Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Den pensjonerte alpinhelten fryder seg ikke bare over Braathens prestasjon, men også over resten av de norske juniorene. Han mener Norge har en virkelig god generasjon alpinister på vei. Blant andre stilte Atle Lie McGrath (også født i 2000, som Braathen) til start i Sölden, uten at han kom seg til finaleomgangen. Svindal har flere råd til Braathen og resten av de unge lovende.

– For guttene som var bak Lucas i Sölden ser det rent svart-hvitt ut som en kjempeforskjell, men i den alderen er det aldri ett enkelt renn som er avgjørende. Når jeg kjører mitt siste renn for året, da er det avgjørende. Frem til da er det summen av hva du gjør i en lengre periode som er avgjørende, sier Svindal, før han fortsetter:

– Du må gi deg selv flere muligheter til å lykkes. Hvis du tenker at du har én sjanse til å vinne et renn noen gang, blir trykket så stort. Du må heller tenke at du skal gi gass og gjøre ditt beste hver gang. Da lykkes du kanskje to ganger, hvis du får sjansen fem ganger. Akkurat det er ganske fett – hvis du stiller til VM fem ganger og vinner to av dem. Da er du mindre avhengig av tilfeldigheter og får spredt presset utover.