Bekreftet: Start-talent klar for Molde

Administrerende direktør i klubben Øystein Neerland bekrefter at stortalentet Tobias Christensen er klar for Molde FK.

Christensen slutter seg til sin nye klubb i helgen. 19-åringen signerer en treårskontrakt med klubben. Den offensive midtbanespilleren har produsert fem mål og seks målgivende pasninger i 1. divisjon for Start i år.

19-åringen spilte sin siste kamp for klubben i fredagens oppgjør mot Sandefjord, før han reiste til Molde.

– Jeg er veldig glad for å få en ung ambisiøs spiller, en av de beste vi kunne få i denne kategorien, til klubben. Han passer fint inn i den måten vi tenker fotball på, så denne er vi glad for sier hovedtrener Erling Moe i en pressemelding. - Utrolig glad for å være på plass her i Molde, det er en meget bra klubb som jeg har følt meg ønsket av og ser stort frem til å komme i gang, sier Tobias Christensen i en pressemelding.