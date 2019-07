Sykler for totalitære regimer

Tour de France er sykkelsportens desidert største arrangement. Nå kjøres den 106. utgaven av det prestisjefylte rittet.

I mylderet av bruddforsøk, spurtoppgjør og elleville maktprestasjoner, ulmer det en politisk kontrovers.

Verdens sykkellag deles inn i ulike nivåer. På øverste nivå troner de 18 beste, de såkalte World Tour-lagene. Blant dem finner vi UAE Team Emirates og Bahrain Merida.

Norske Emirater

UAE-laget bør være kjent for det norske publikumet. Vår egen Alexander Kristoff kler seg nemlig i Emiratenes hvite sykkeltrøyer. Det samme gjør haugalendingen Sven Erik Bystrøm og Vegard Stake Laengen fra Asker, som også er å se i Frankrike nå.

Av Bahrains representanter i sykkelsirkuset finner vi blant annet en av verdens mest meritterte utøvere, italieneren Vincenzo Nibali.

NTB scanpix

Kristoffs UAE Team Emirates støttes økonomisk av De forente arabiske emirater, flyselskapet Emirates og First Abu Dhabi Bank.

Nibalis Bahrain Merida var det første sykkellaget som ble etablert i Midtøsten. Dette skjedde i 2017. En av de viktigste lederskikkelsene i laget er prins Nasser, som er en del av Bahrains kongefamilie.

Står respekt av dem som sier nei

Bør profilerte idrettsutøvere som flere ganger har stått øverst på de gjeveste podiene i sykkelluniverset representere slike regimer? Nei, mener rektor ved Norges idrettshøgskole, Sigmund Loland.

– Etter mitt syn handler det mer om systemet enn om enkeltutøvere. Det er utfordrende at totalitære regimer får lov til å kjøpe seg goodwill gjennom toppidrett enten det handler om sykkellag eller fotball-VM i Qatar, mener Loland.

Loland mener det er viktig at utøvere reflekterer omkring de som betaler lønnen.

– Det står respekt av en utøver som står opp og takker nei på grunn av sitt verdisyn, mener Loland.

Burde det internasjonale sykkelsamfunnet sette større krav til lagene som inviteres med i store ritt? Kanskje, mener Loland.

– Det kunne faktisk være god omdømmebygging for arrangører. For eksempel: Forby statlige sponsorer eller sponsorer med særlig tydelige politiske agendaer, mener Loland.

Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN NORWAY

Eksponering, ikke isolasjon

Kristoffs stefar og personlige trener, Stein Ørn, mener idretten ikke skal være en arena for politisk demonstrasjon.

– Jeg tror det er viktig at idretten er en arena der man kan forenes og la uoverensstemmelser ligge og heller la idretten komme frem. Den største trusselen mot verdensfreden er isolasjon og at man ikke eksponeres. Jeg har ikke tro på at man gjennom isolasjon og fiendliggjøring kan stimulere til positive utvikling, sier Ørn.

Pål Christensen

En idrettsutøver skal heller aldri brukes som et politisk redskap, uansett hvilket standpunkt man inntar, mener han.

– Idrettsutøveren skal forholde seg til idretten og i utgangspunktet være apolitisk. Mener man at sponsorer eller regimer ikke skal kunne finansiere lag så må man ta det opp på et generelt idrettslig grunnlag, mener Ørn.

Det beste virkemiddelet for å oppnå bedring? Eksponering, ifølge Ørn.

– Har befolkningen i ikke-eksponerte land det bedre enn Emiratene eller Bahrain der man faktisk blir eksponert gjennom idrett, nei det tror jeg ikke, sier Ørn.

Etapperittet i Frankrike ruller nå inn i sin siste uke. Morgendagens etappe er kanskje Kristoffs siste sjanse til å vinne en etappe i årets utgave før Alpene venter. Ørn mener sjansen må utnyttes maksimalt.

– Det er en viss usikkerhet på om han kommer gjennom Alpene, derfor må sjansen utnyttes, avslutter Ørn.