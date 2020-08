Toppserien direkte: Hvem vinner vestlandsduellen?

DEL

Lagene er klare! Ingen Cordner med for hjemmelaget, som naturligvis blir et stort savn. Hun er ute grunnet skaden hun pådro seg etter hun hadde scoret to mål mot Kolbotn sist runde. Nummer 9 og 99, Hasund og Dybwad Brochmann ser dermed ut til å danne spissparet. Klepp på sin side gjør også betydelige forandringer. De ser ut til å komme i en 3-4-3, hvor Mille Aune tar plass i midten av de tre stopperne. Hege Hansen starter på topp for de grønnkledde.