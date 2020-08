Landslagsspiller klar for MHK

Emilie Christensen er klar for Molde HK. Det bekrefter klubben selv i ei pressemelding torsdag.

Emilie Christensen har landskamper for Norge og bred erfaring fra spill i utlandet. Nå kommer hun til Molde. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Daniel Nerli Gussiås

Christensen hentes fra den ungarske klubben Ferencvárosi.

– Jeg trengte litt tid for å bestemme meg for hva jeg skulle gjøre videre med håndballen. Tiden i Ungarn var litt utfordrende. Derfor var det nødvendig å bruke tid, slik at jeg tok det rette valget. I Molde får jeg igjen jobbe med Tor Odvar, og en veldig spennende spillergruppe, sier Christensen til klubbens egen nettside.

– Molde er en klubb som har ambisjoner, derfor ser jeg veldig fram til å spille i den røde drakten, fortsetter hun.

Andre gangen han signerer Christensen

Trener Tor Odvar Moen skryter av spilleren, og mener hun har akkurat det klubben leter etter for øyeblikket. Moen har også hentet Christensen tidligere.

- Vi har hatt litt is i magen på overgangsfronten før denne sesongen. Mulighetene har vært mange, men ingen har tilfredsstilt behovet vårt helt og fullt. Det gjør Emile. Vi er veldig glade for at hun har takket ja til å komme til oss. Hun har trengt tid til å fordøye sesongen i Ungarn, men nå er hun klar til å ta klister på ballen igjen. Jeg hentet henne til Larvik i min siste sesong der. Den sesongen var hun outstanding for oss, sier treneren, før han fortsetter:

– Hun har rutine, erfaring og ferdigheter som kommer til å bli nyttig i en allerede veldig spennende spillergruppe. Vi må gi henne litt tid til å finne formen, da det er lenge siden hun har vært i aksjon på håndballbanen. Dette gir oss enda mer bredde i troppen og det trenger vi i en lang sesong med medalje i serien som en av ambisjonene våre, sier Tor Odvar Moen.

