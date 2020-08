Vurderte å gi seg med håndballen - nå er denne tidligere landslagsspilleren klar for Molde

Emilie Christensen er klar for Molde HK. Hun gleder seg til å revitalisere karrieren under gamletreneren.

Emilie Christensen har landskamper for Norge og bred erfaring fra spill i utlandet. Nå kommer hun til Molde. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Christensen hentes fra den ungarske klubben Ferencvárosi. Hun sier det var et lett valg da Molde HK kom på banen, og hun fikk forhørt seg med tidligere lagvenninner.

– Jeg har vært litt i tenkeboksen rundt håndballen etter fjoråret, og vurderte å ta litt avstand fra den. Men så kjente jeg at jo mer jeg pratet med Tor Odvar, Hege Løken og Mathilde Rivas-Toft, at dette var noe jeg ville. Dette er en klubb med ambisjoner. I tillegg vet jeg vet hva jeg kan forvente av Tor Odvar. Det var også en trygghet for å fortsette håndbalkarrieren i et slikt miljø, sier Christensen til Rbnett.

Hun har vært åpen om at hun vurderte sin håndballfremtid etter oppholdet i Ungarn.

– Det siste året i Ungarn fikk meg til å tenke. Da korona kom tenkte jeg at det ikke ville være farlig om det ikke ble noen sesong, og at jeg kanskje var ferdig med håndballen. Men nå har jeg fått lysten og motivasjonen tilbake, understreker hun.

Liker ambisjonsnivået

Christensen skryter av MHKs filosofi og fremtidsplaner, og sier at ambisjonsnivået var noe av det som trigget henne.

– Det er litt det som gjør at jeg får ekstra lyst til å være med på dette. Jeg kjenner at det å få en positiv opplevelse i et sånt miljø, hvor mange vil mye, er noe som smitter over på meg. Det er absolutt ikke et nederlag å komme til Molde fra utlandet. Jeg har ikke noe behov for å reise ut igjen. Jeg vil ikke si at jeg tar steget ned, for det å kjempe i toppen av eliteserien er noe av det beste som finnes, sier hun.

Det er over fem måneder siden hennes forrige håndballøkt. Derfor er hun naturlig nok spent på formen.

– Nå er det en stund siden jeg har spilt håndball, så nå må jeg kjenne på det og komme i gang igjen. Det blir spennende å se hvordan de gjør ting og hvordan treningshverdagen er.

Tenker ikke på landslaget

Christensen har vært med i mesterskap, og har mange A-landskamper for Norge. Men et comeback, og en landslagsplass er ikke noe hun tenker på for øyeblikket.

– Det vil eventuelt bli en bonus. Det viktigste er å trives og komme godt i gang i klubb. Jeg håper jeg kan være med på håndballtreninga med en gang jeg kommer opp, selv om det kommer til å gjøre forferdelig vondt på tirsdag, ler Christensen, som ankommer Molde på mandag.

Andre gangen han signerer Christensen

Trener Tor Odvar Moen skryter av spilleren, og mener hun har akkurat det klubben leter etter for øyeblikket. Moen har også hentet Christensen tidligere.

- Vi har hatt litt is i magen på overgangsfronten før denne sesongen. Mulighetene har vært mange, men ingen har tilfredsstilt behovet vårt helt og fullt. Det gjør Emile. Vi er veldig glade for at hun har takket ja til å komme til oss. Hun har trengt tid til å fordøye sesongen i Ungarn, men nå er hun klar til å ta klister på ballen igjen. Jeg hentet henne til Larvik i min siste sesong der. Den sesongen var hun outstanding for oss, sier treneren, før han fortsetter:

– Hun har rutine, erfaring og ferdigheter som kommer til å bli nyttig i en allerede veldig spennende spillergruppe. Vi må gi henne litt tid til å finne formen, da det er lenge siden hun har vært i aksjon på håndballbanen. Dette gir oss enda mer bredde i troppen og det trenger vi i en lang sesong med medalje i serien som en av ambisjonene våre, sier Tor Odvar Moen.

