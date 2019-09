Tok et siste farvel med Hanevold: - Alt det flotte kom fram

Hanevold etterlater seg kone og to barn. Kirken på Hanevolds hjemsted var helt fylt opp under bisettelsen. Den fant sted på en flott og solrik høstdag.

En rekke norske idrettsutøvere og -ledere deltok, blant disse Bjørndalen. Han og Hanevold var lagkamerater i mange sesonger. De vant også flere internasjonale gull sammen på stafetter.

– Det var en minneverdig begravelse, slik han fortjente. Alt det flotte kom fram, sier Bjørndalen til NTB.

Han og andre fra skiskytterfamilien var med på å bære kisten ut av kirken. Bisettelsen ble åpnet til tonene av Edvard Griegs «Morgenstemning». Dette var melodien Hanevolds alltid hørte på før han startet i OL-konkurranser.

Minneord

Toppidrettssjef Tore Øvrebø var en av flere som holdt minneord. Forrettende prest var Dag Håland.

Hanevold døde helt uten forvarsel 3. september. Han ble 49 år. På minnesidene til begravelsesbyrået Jølstad er det en lang rekke hilsener:

«Noen dødsfall går mer innpå en enn andre … En person jeg aldri kjente, men Halvard var «allemannseie» … Varme tanker til familien … Hvil i fred …», lyder én av dem.

Tre borte

Hanevold ble OL-mester tre ganger og sikret seg fem VM-titler i en lang karriere. Etter at han sluttet som skiskytter ble han hentet inn som ekspertkommentator i NRK. Hanevold var en kunnskapsrik og vel ansett medarbeider.

I løpet av vel et år har tre norske skipersonligheter gått bort i ung alder. Vibeke Skofterud døde i en ulykke med en vannscooter i fjor. Hun ble bare 39 år.

30-årige Ida Eide fikk hjertestopp under et mosjonsløp for vel et år siden. Eide var i flere sesonger aktiv langrennsløper. Hun var del av satsingslaget Hilde Gjermundshaug Pedersen startet i 2008.

Fram til 2010 gikk hun mange renn i skandinavisk cup og NM for Øystre Slidre IL. Eide var søster til landslagsløper Mari Eide.

