LSK fikk nok en Barcelona-leksjon: – Én av dem tjener sikkert like mye som alle oss tilsammen

LSK Kvinner-Barcelona 0–1 (0–4 sammenlagt)

ÅRÅSEN: Det ble med drømmen for LSK Kvinner, som hadde et lite håp om å klare det umulige etter tremålstapet i Spania forrige uke.

Barcelona trengte imidlertid bare syv minutter på å feie all tvil om semifinale-avansementet til siden. EM-dronningen fra 2017, Lieke Martens ble servert av Mariona Caldentey, og nederlenderen hadde få problemer med å legge ballen opp i motsatt hjørne.

– Vi fremsto litt bedre defensivt i dag, men jo mer vi må demme opp, jo mindre klarer vi å få til selv, oppsummerer trener Hege Riise.

For det var å demme opp det i stor grad handlet om, mot et Barcelona som nok en gang styrte kampen mer eller mindre som de ville.

Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN NORWAY

Store forskjeller

Denne gangen var imidlertid LSK Kvinner bedre organisert, og de spanske sjansene kom ikke fullt så tett.

– Ferdighetene deres og roen de har med ball er på et annet nivå enn vårt. Vi møter ingen lag som spiller som dem til vanlig, det er kanskje Barcelona, Spania og kanskje Japan som spiller denne fotballen, sier Guro Reiten.

Hun kom ikke til en eneste sjanse i dobbeltoppgjøret.

– Dere mister ballen mye. Handler det om ferdigheter eller om å våge?

– Det er helt sikkert en blanding. Noen ganger går det på ferdigheter, noen ganger går det på at vi ikke tør, for vi tror at de er der og at vi har dårligere tid enn vi har, sier Reiten.

Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN NORWAY

Ønsker seg en internasjonal stjerne

Til sommeren forsvinner Ingrid Syrstad Engen til Wolfsburg. Reiten jaktes av en rekke toppklubber allerede før VM, hvor også en rekke andre LSK-spillere kan få vist seg frem.

Er det mulig for Norges beste lag å bygge et lag som kan bli slagkraftig i Europa?

– Det må jo være målet. Vi har jo lyst til å være med der oppe og kjempe. Barcelona har jo en annen hverdag enn oss, én av dem tjener sikkert like mye som alle oss tilsammen. Det er noen forutsetninger der som er litt annerledes, sier Reiten.

Trener Riise tror også at det er mulig å nærme seg Europa-toppen.

– Holder det å fylle på med norske spillere, eller trenger dere påfyll utenfra?

– Det ideelle hadde vært å hente en som nummer 18 på Barcelona (franske Kheira Hamraoui), og så putte spillere rundt henne. Så spørs det hva som er mulig økonomisk. Vi må også få det beste ut av den gjengen vi har her nå.

Utfordringen er at spillerne hennes sjeldent kjenner på tempoet og nivået til Barcelona.

Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN NORWAY

Flinke til å hente spillere

Kaptein Ingrid Moe Wold peker på at det allerede er hentet inn spillere som Heidi Ellingsen, som kan være med å fylle tomrommet Engen vil etterlate seg når hun drar til Tyskland.

Det tror også Reiten.

– LSK er flinke til å hente de rette typene. De ser potensial og vet hva de vil ha. Se på meg og Ingrid (Syrstad Engen), som kom hit og har tatt et kjempesteg i karrieren. Så må det kanskje være et mål å holde på spillerne litt lenger, sier Reiten. Både hun og Engen kom fra Trondheims-Ørn.

PS: Det var 5665 tilskuere på Åråsen.