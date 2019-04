Vålerenga-nedtur etter utvisning for «grisetakling»

Kristiansund – Vålerenga 2–0

Like før pause kom hjemmelaget på en kontring. Bendik Bye avsluttet den med en kontant scoring. Det var ikke det VIF-trener Ronny Deila ville ha med seg inn i garderoben.

Bye kom inn for en skadet Thomas Olivier Amang allerede etter 19 minutter. Skiftet ble et lykketreff for KBK.

– Det var en bra omgang av oss, sa Bye etter førsteomgangen.

Kristiansund var best i første omgang. VIF ga fra seg ballen unødvendig flere ganger.

Vålerenga fikk Juárez utvist for to gule kort like etter pause. Mexicaneren taklet Torgil Gjertsen meget tøft og traff ankelen hans. Det røde kort var en selvfølge for dommer Dag Vidar Hafsås.

– For en grisetakling! Han og Jonathan Tollås Nation protesterer. Hva i all verden holder de på med? Den taklingen kunne brukket beinet til Torgil Gjertsen rett av. Det er strak fot og full fart, og selv om han er nær ballen, har det ingen verdens ting å si, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen i FotballXtra.

Alley, Ned / NTB scanpix

Tett

Kristoffer Hoven (inn etter 51 minutter) banket inn 2–0 med det som ble hans første Eliteserien-mål. Det skjedde noen få minutter før slutt.

To reserver avgjorde altså kampen til 2–0.

KBK sesongstartet med 0-2-tap borte for nyopprykkede Viking. Kristiansund får bare kort hvile før sin neste seriekamp. Den går borte mot Brann onsdag. Det er samme kveld byens store sønn, Ole Gunnar Solskjær, leder Manchester United mot Barcelona i mesterligaen.

Søndag er Kristiansund igjen på reisefot. Da venter en tur til Skien for et møte med sterke Odd.

Snart tilbake

Flamur Kastrati informerte Eurosport om at det trolig ikke er lenge til han er tilbake på banen for Kristiansund.

– Det ser bra ut både på styrke og bevegelighet, sa Kastrati.

Vålerenga har også et tett program med Molde borte onsdag og hjemmekamp mot Tromsø søndag.