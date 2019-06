Pappa Gjert reagerte på Jakob Ingebrigtsens løp: – Tull og tøys

Dermed fortsetter den norske ventetiden. Ingen nordmann har vunnet drømmemila (1609 meter) på Bislett.

Jakob Ingebrigtsen ble nummer seks med tiden 3.53,04. Filip tok 9.-plassen med 3.54,41. Den norske rekorden på 3.50,72 tilhører fortsatt storebror Henrik Ingebrigtsen. Den satte han på nettopp Bislett i 2014.

– Det var tull og tøys. Jakob ble altfor ivrig, sa en skuffet Gjert Ingebrigtsen etter løpet.

Vidar Ruud / NTB scanpix

Ville prøve seg frem

18-åringen selv var helt enig i den ærlige dommen fra faren.

– Jeg har lyst til å løpe litt fortere enn det ble gjort her. Jeg var uheldig og kom ut i andre bane, og da er det lett å bli for ivrig med et slikt publikum, sa han til NRK og fortsatte:

– Jeg må eksperimentere litt på ulike taktikker. Jeg har lyst til å vinne løp, og da kan jeg ikke spare alt til slutten.

Filip Ingebrigtsen var ikke like hard i kritikken av Jakobs løp som pappa Gjert.

– Jeg synes det er kult at han prøver forskjellige måter å løse det på. Han tok litt risiko i dag, og det kunne ha gått veldig bra. Han må prøve om han skal være med og kjempe om seieren, sa han om lillebroren.

Ryan Kelly / NTB scanpix

Fant aldri flyten

Selv var Filip skuffet over at han ikke klarte å prege Diamond League-festen på hjemmebane.

– Jeg følte aldri at jeg kom skikkelig inn i det. Jeg havnet litt på etterskudd hele tiden, og jeg fikk ikke den flyten og responsen som jeg gjerne vil ha. Det skulle gjerne vært et hakk hvassere, men sånn var det i dag, sa han til Aftenposten.

– Det var veldig god stemning her, så jeg skulle gjerne ha gitt mer igjen.

Henrik Ingebrigtsen fikk ikke løpe drømmemila. 28-åringen har trøblet mye i sesongoppkjøringen og ble vraket som en konsekvens av det. Tidligere på kvelden fikk han uansett mye å juble for med norsk rekord på 3000-meteren.

Én engelsk mil er Bisletts mest tradisjonsrike løp. I et sterkt felt stilte Ingebrigtsen-brødrene på startstreken som outsidere. Profiler som Ayanleh Souleiman, Bethwell Birgen, Vincent Kibet og Justus Soget deltok.

Marcin Lewandowski fra Polen vant torsdag med 3.52,34.