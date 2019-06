Flere britiske medier hevder Solskjær nærmer seg sommerens første storkjøp

Aaron Wan-Bissaka (21) blir Manchester United-spiller innen neste uke, melder en rekke britiske medier.

Den engelske høyrebacken har hatt en strålende sesong i Crystal Palace, og har vært sterkt koblet til Manchester United siden sesongen sluttet.

HANNAH MCKAY / Reuters / NTB Scanpix

Nå ser det ut til at Ole Gunnar Solskjær får viljen sin, og at Wan-Bissaka blir å se på Old Trafford neste sesong, melder blant andre Manchester Evening News og The Guardian.

Ifølge den vanligvis så velinformerte journalisten og forfatteren Andy Mitten, er klubbene enige om en overgangssum på 47 millioner pund pluss klausuler, som gjør at den kan stige til 55 millioner pund, i overkant av 600 millioner kroner.

Spilleren skal også ha blitt enig med Manchester United om lønnsbetingelsene, og kun formaliteter gjenstår før Wan-Bissaka blir en av tidenes dyreste backer.

Lønnen til engelskmannen skal ligge på rundt 900 000 kroner i uken.

Flere endringer i troppen?

Tidligere har Solskjær hentet walisiske Daniel James fra Swansea. Onsdag signerte Juan Mata en ny toårskontrakt med klubben, men det ser ut til at Paul Pogba kan være vei ut dørene på Old Trafford.

Det er fortsatt store forventninger til at Ole Gunnar Solskjær henter flere spillere i løpet av sommeren, men mye tyder på at han nå kan slå seg til ro med høyrebackplassen.