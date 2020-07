Jerv med ellevill snuoperasjon: Snudde 0–2 til 3–2-seier på 15 utrolige minutter

Jerv så ut til å tape mot bunnlaget HamKam, men så rant det inn bak bortelagets keeper.

Jerv – HamKam 3–2

I Grimstad så bortelaget HamKam ut til å slå tilbake etter tre strake tap.

På overtid i første omgang bøyde Tobias Svendsen ballen rundt flere Jerv-spillere og i motsatt kryss på lekkert vis etter å ha vist noen kvikke finter.

Svendsen doblet selv ledelsen tidlig i andre omgang da han var på dribleraid igjen.

Bortelaget så også ut til å holde helt ut, men Arne Sandstøs taktiske grep gjorde kampen spennende igjen.

Trengte ikke mange minuttene

Det var nemlig spilt hele 81 minutter da Jerv første redusering satt bak Lars Jendal i HamKam-buret etter en stuss på første stolpe av Ole Marius Håbestad.

Så viste John Olav Norheim seg frem. Spilleren som er best kjent for sine defensive fibre dempet ballen lekkert på brystet på fem meter, før han ladet til et brassespark med en HamKam-spiller i ryggen. Ballen snek seg inn bak Jendal til utligning og 2–2, fem minutter etter at de reduserte.

Forsvarstabbe

Fem minutter på overtid kom også seiersmålet. Michael Baidoo, matchvinner i samme oppgjør i fjor, var byttet inn og løp ballen i mål på bakre stolpe. Det var en scoring HamKam burde unngått, da Jendal egentlig hadde kontroll på ballen, men Rubén Alegre var usikker og vartet opp med en dårlig klarering, som i neste situasjon ble til det avgjørende målet.

Trepoengeren for hjemmelaget betyr at Jerv gjør et byks oppover tabellen til 10.-plass etter deres første seier for sesongen.

HamKam ligger på sin side nest nederst, fortsatt med null poeng, men med bedre målforskjell enn Strømmen. Sistnevnte ligger der fordi de måtte starte sesongen med et poengtrekk på tre poeng.