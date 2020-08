Tarjei Bø om nykommeren: – Vi liker ikke å bli slått av smågutter

Født: 20. februar 1997

Klubb: Bærums Skiklub

Kommer fra: Gjettum/Bærum

Bor: Lillehammer

Meritter: EM-sølv i jaktstart 2020, NM-sølv og -bronse som senior, to VM-sølv som junior, tre NM-gull og to -sølv som junior, bronse fra U 23-NM, da i langrenn. Debut i verdenscupen 6. mars 2020 med 13. plass. Fikk senere 10. plass som best. Vant norgescupen sammenlagt