Bergen Fotballcup må avlyse: – Skudd for baugen

Økte smittetilfeller og Innskjerpede retningslinjer gjør at årets Bergen Fotballcup ikke blir noe av.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Som med Norway Cup (bildet) blir det heller ikke Bergen Fotballcup i 2020. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

Det opplyser arrangøren på sine nettsider.

«Reguleringer og begrensninger for arrangements- og turneringsavvikling betyr dessverre at årets Bergen Fotballcup ikke kan gjennomføres som planlagt og blir dessverre avlyst», står det i pressemeldingen.

Fotballturneringen for barn og unge var planlagt å holdes 13. til 16. august.

– Det er turneringsformen og arrangementsbiten som gjør at vi ikke klarer å få det til. Det ville vært for mange mennesker involvert med 3500 på fire dager, opplyser turneringsleder Halfdan Haukeland til BT.

– Det er trist, men utviklingen i samfunnet har vært negativ i det siste. Nå kommer det en skjerping, og da kan vi ikke arrangere i det formatet vi hadde tenkt. Reglene sier at det må være et lukket arrangement med maks 200 mennesker. Dagens innskjerping er det motsatte av det vi hadde håpet på, sier Haukeland videre.

Det blir lagt opp til at Bergen Fotballcup kommer tilbake i 2021. Ifølge Haukeland har pågangen vært så voldsom, at de i sommer har måttet si nei til en rekke lag. Målet har vært å gjøre turneringen til en miniutgave av Norway Cup.

– Vi har stor tro på konseptet, og det er blitt veldig godt tatt imot. Den siste uken før skolen begynner igjen, er et glimrende tidspunkt å ha et slikt arrangement. Men da må vi ha fritt spillerom for å få det til. Vi har ikke gitt opp, men i år fikk vi et skudd på baugen, sier Haukeland.

I alt 174 lag var i år påmeldt til Bergen Fotballcup. For gutter var det klasser i aldersgruppene 13, 14, 15, 16 og 19 år, mens det på jentesiden var lagt opp til 13, 15 og 17.