Skuffende Hovland-åpning i storturnering

Viktor Hovland fikk en tøff start under PGA-tourens Memorial-turnering. Med fem bogeys og en dobbeltbogey endte han til slutt to slag over par.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Viktor Hovland startet skuffende i Memorial-turneringen i Ohio. Foto: AP Photo/Darron Cummings/ NTB scanpix

NTB

Nordmannen ligger langt nede å resultatlisten etter åpningsrunden av den prestisjetunge Memorial-turneringen i Dublin i Ohio.

Hovland gikk tidlig ut på sin runde og mange har ennå ikke spilt ferdig eller startet på sin åpningsrunde.

Den norske golfstjernen endte til slutt på 73 slag på runden, og det er sjelden kost fra ham. I forrige uke på den samme banen gikk han på 69, 67, 66 og 71 slag på sine fire runder.

Denne gangen måtte han slite mer. Han startet fra hull ti og de første fem hullene nektet han å slå på par og vekslet mellom birdies og bogeys.

Han lå et slag under par før en dobbeltbogey sendte han ett over halvveis i runden. Siste ni hullene endte med tre bogeys og to birdies.

22-åringen har levert knallsterke turneringer så langt i PGA-touren og har klart cuten i fem strake turneringer etter koronapausen.

Hovland kronet storspillet med en knallsterk 3.-plass i forrige PGA-turnering, også den i Ohio.

Fredag må ha virkelig finne tilbake til storspillet for å klare cuten.