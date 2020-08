Stjernene var på vei mot kjempeskrell. Alt snudde for PSG i elleville sluttminutter.

Paris Saint Germain har verdens dyreste fotballspillere, men var minutter unna et Champions League-sjokk mot Atalanta.

Neymar og Kylian Mbappé kunne juble i sluttminuttene i onsdagens Champions League-kvartfinale. Foto: POOL / X80003

ATALANTA-PSG 1–2

Paris Saint Germain er styrtrike, kjøper verdens største stjerner og vinner hjemlig liga på bestilling. Likevel har ikke prestasjonene stått i stil med ambisjonene.

For PSG har aldri vunnet det aller gjeveste i europeisk klubbfotball og pleier å ryke ut før det virkelig drar seg til.

Riktignok ble det en semifinale i Champions League på 90-tallet, men etter det har ikke klubben nådd lenger enn kvartfinalen.

Helbom

Men i år da? Med storheter som Real Madrid og Juventus ute og en overkommelig europacup-askeladd på motsatt banehalvdel i kvartfinalen, burde en semifinale og kanskje en finale være innen rekkevidde? Ifølge oddssetterne var PSG bare bak Manchester City og Bayern München blant favorittene til å vinne hele turneringen.

Og da verdens dyreste fotballspiller kom alene med motstanderens keeper etter bare tre minutter, forventet nok mange en oppskriftsmessig ledelse. Men Neymar bommet med flere meter og blåste ballen utenfor.

– Det er en ekstremt svak avslutning, sa TV 2s ekspertkommentator Petter Myhre.

Det skal legges til at også Atalanta hadde en sjanse i løpet av åpningsminuttene, men avslutningen ble reddet.

Etter Neymar-bommen hadde Atalanta flere gode muligheter til å ta ledelsen, og italienerne lyktes da det var spilt en liten halvtime.

Ballen havnet hos Mario Pasalic som plasserte den fint i hjørnet fra 14–15 meter. En flott scoring.

Mario Pasalic jubler for 1–0-scoringen. Foto: Rafael Marchante / Pool Reuters

Nær utligning

Minuttet etterpå var PSG nær ved å utligne, og igjen spilte Neymar hovedrollen. Superstjernen startet et soloraid med en tunnel på målscorer Pasalic, før han dro seg inn i banen og banket til med høyrefoten. Ballen snek seg så vidt på utsiden av stolpen.

Like før pause fikk han en ny sjanse. PSG utnyttet en forsvarsfeil av Atalanta, Neymar prøvde å plassere ballen i nettet, men i stedet satte han den langt over.

1–0 til pause.

Neymar måtte fortvile gang på gang. Foto: Rafael Marchante / Pool Reuters

PSG-sjef Thomas Tuchel måtte ta grep, og tidlig i andre omgang ble Kylian Mbappé (verdens nest dyreste spiller) sendt i oppvarming. Neymar spilte en god førsteomgang, men foran mål var det for upresist fra brasilianeren.

Spissfenomenet Mbappé kom innpå etter en time. Da hadde allerede Atalanta hatt en god sjanse til å doble ledelsen ved Berat Djimsit.

Store sjanser

Laget fra Bergamo er riktignok et topplag i Italia og er blitt nummer tre i Serie A de to siste sesongene, men likevel ville det være en stor overraskelse om de skulle gå videre.

PSGs stjerner lekte seg videre i Champions League i samme gruppe som Real Madrid, mens Atalanta så vidt snek seg videre i konkurranse mot Dinamo Zagreb og Sjakhtar Donetsk.

Mbappé markerte seg etter 74 minutter. Han fikk ballen fra en annen innbytter, Leandro Paredes, og valgte å skyte fra en litt spiss vinkel, et skudd keeper reddet.

Like etter var Neymar på farten, gjorde alt på egen hånd og kom seg til en god skuddposisjon i 16-meteren, men det løse skuddet ble reddet av keeper Marco Sportiello.

Det begynte å haste for den franske storklubben.

– Det vil være en kjempeskrell om de ryker ut, sa TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

PSG var det klart førende laget i hele andre omgang og jaktet utligning, men ingen av de to angrepsstjernene klarte å overliste Sportiellio. Det måtte en Atalanta-fot til. Igjen var Neymar på farten. Det som kunne se ut som et mislykket skudd gikk til lagkamerat Marquinhos, og via en motspiller gikk ballen i mål.

Brøt forbannelsen

Og nå gikk det fort. Bare tre minutter senere hadde PSG snudd kampen. Denne gangen la Mbappé ballen inn til innbytter Eric Maxim Choupo-Moting, som ordnet 2–1. Den tidligere Stoke-spissen hadde da vært på banen i litt over ti minutter.

Dermed er storklubben videre til sin første semifinale i Champions League siden 1995. Eventyret er slutt for Atalanta, men de får en ny sjanse til høsten.

– Det var en «gal» kamp, men moralen vår var god. Det var ikke lett å score mot dem, men vi hadde noen gode sjanser. Jeg tenkte at «vi kan ikke reise hjem på den måten». Jeg hadde tro på både meg selv og laget, og resten er PSG-historie, sa en smørblid matchvinner i et intervju vist på TV 2 etter kampen. Han skrøt av stemningen i laget, som allerede har vunnet fire titler i årets sesong.

– Men denne er den viktigste. Vi har aldri vunnet Champions League, og med et lag som dette må vi ha ambisjoner om det.

Eric Maxim Choupo-Moting kom inn og ble PSGs matchvinner i onsdagens Champions Leauge-kvartfinale. Foto: POOL / X80003

Slik spilles de andre kvartfinalene:

Torsdag: RB Leipzig-Atlético Madrid.

Fredag: Barcelona-Bayern München.

Lørdag: Manchester City-Lyon.

PS: I motsetning til tidligere spilles det bare én kamp i kvart- og semifinalene. Vanligvis spilles det hjemme- og bortekamp, men siste del av årets Champions League spilles i sin helhet i Portugal.