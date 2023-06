Hovland med seier i Ohio etter omspill

Golfesset Viktor Hovland tok sin fjerde seier på PGA-touren etter å ha vunnet Memorial i Ohio. Seieren kom etter omspill mot Denny McCarthy.

Viktor Hovland tok sin fjerde seieren på PGA-touren med seieren i Ohio søndag.

NTB

Begge to endte på sju slag under par etter 72 spilte hull, og det hele måtte avgjøres i omspill. På det 18. hullet klarte Hovland par, mens McCarthy røk på en bogey.

– Det er helt utrolig. Det har ikke sunket helt inn ennå, sa Hovland til Discovery.

– Jeg har spilt bra denne uken. Jeg har forsøk å spille mitt eget spill. Det gjaldt å få spenningen ut av kroppen og spille smart. Det føltes bedre nå etter å ha vært nære de siste turneringene, sa nordmannen i seiersintervjuet med arrangørene.

Nordmannen fikk også lykkønskninger av golflegenden Jack Nicklaus etter at seieren var et faktum.

– Det var litt uvirkelig. Å spille på Jacks bane og vinne hans turnering, er stort, sa han.

Ga grunnlaget

Hovland la grunnlaget for seieren da han fikk to strake birdier på hull ti som sendte ham inn i tetkampen igjen. Med nye birdier på det 15.- og 17. hullet fikk han også lagt press på ledende McCarthy foran det siste hullet. Hovland avsluttet med par, mens McCarthy måtte tåle rundens første bogey.

Hovland startet sin runde med de to første hullene på par. Han fikk birdie på det tredje hullet, og det førte ham à jour med de to spillerne i ledelsen på seks slag under par.

Etter fire strake hull på par kom dagens første bogey på det åttende hullet. Han var dermed tilbake på par for runden og minus fem slag totalt. På det niende hullet ble det en ny bogey for den unge nordmannen. Det så dermed veldig langt opp for mannen fra Ekeberg.

Må bli med toget

– Nå må han bli med toget ellers vil han bli stående igjen på perrongen, sa Discoverys golfekspert Marius Thorp.

Hovland fulgte Thorps anbefaling. Han slo til med rundens annen birdie på det tiende hullet og fulgte opp med en ny birdie på det ellevte par fem-hullet.

– Det så ut om luften gikk ut av ballongen etter det åttende hullet, men jeg klarte å skjerpe meg og kom tilbake, sa 25-åringen.

På det 12. hullet klønet han det til. Han lå på tjukkgresset like utenfor greenen. Han skulle bare chippe ballen inn til hullet, men misset og ballen gikk under en halvmeter unna og lå fortsatt i gresset. Med sitt tredje slag la han ballen nesten i hullet, men en bogey ble et faktum på det korte par-tre-hullet.

Han tok seg opp til minus seks slag etter birdie på hull 15. Som den enste klarte han også birdie på hull 17 og satte press på McCarthy med sin runde på 70 slag og sju slag under par totalt.