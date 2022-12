Karlsson reagerte på Iversen-manøver: – Typisk norsk!

BEITOSTØLEN (VG) Mens Simen Hegstad Krüger (29) sikret Norges annetlag seier på blandet stafett, havnet Emil Iversen (31) og Calle Halfvarsson (33) i en tøff duell om annenplassen. Der fikk trønderens manøver mot slutten mye oppmerksomhet.

BLE EN «SNAKKIS»: Emil Iversen, her på oppløpet foran Calle Halfvarsson på søndagens blandet stafett på Beitostølen.

Iversen fikk nemlig innersvingen i den siste lille kneika inn mot stadion. TV-bildene viste hvordan han deretter skjenet inn i linjen til sin svenske rival og havnet foran ham på oppløpet.

Det så nærmest ut som Halfvarsson ble sperret.

Frida Karlsson som var på svenskenes lag på søndagens blandet stafett, der damer og herrer går på samme lag, så hele situasjonen.

– Typisk norsk, sier hun og smiler.

På spørsmål om det var en «fair» duell, svarer svensken slik:

– Fordi det var mot oss, så var det feil, sier hun og smiler enda litt mer.

STERK ETAPPE: Av Frida Karlsson, nede til venstre. Maja Dahlqvist til høyre.

Juryen hastet inn på møterommet

Men situasjonen førte til at juryen måtte sette seg i arbeid. Rennleder Torbjørn Broks Pettersen løp inn på juryrommet kort tid etter spurten om annenplassen.

Han bekreftet etterpå at de måtte ta en ekstra titt på Iversens manøver, men bekreftet etterpå at det hele så bra ut. Han ga til og med Iversen skryt for å ha fulgt reglene.

Fakta Resultatliste 4*5 kilometer blandet stafett: Norge 2: Lotta Udnes Weng, Mikael Gunnulfsen, Silje Theodorsen, Simen Hegstad Krüger. Norge 1: Anne Kjersti Kalvå, Martin Løwstrøm Nyenget, Heidi Weng, Emil Iversen. Sverige: Maja Dahlqvist, William Poromaa, Frida Karlsson, Calle Halfvarsson. Les mer

– Det var perfekt. Vi prøver å komme først over mål. Jeg skal jo ikke hjelpe ham frem, heller. Det skal være kniving, skulder til skulder, det skal være på kanten. Det tåler vi, sier Iversen selv og gliser bredt.

– Han er tøff der, sier Halfvarsson, som likevel mener trønderen var innenfor regelboken.

– Men jeg kunne vært tøffere, men da hadde vi bare falt, medgir han.

Det ble i det hele tatt en svært spennende blandet stafett for å runde av verdenscuphelgen på Beitostølen.

Norges første- og annetlag, sammen med Sverige og Finland, bidro til nettopp det.

Men på den siste etappen hadde Simen Hegstad Krüger den sterkeste kroppen. Han skøytet fra ankeretappe-rivalene Iversen og Halfvarsson lenge før avslutningen.

En ledelse han beholdt hele veien.

«Krüger på sitt beste», smalte det fra NRK-ekspert Torgeir Bjørn og fikk støtte av kollega Therese Johaug. Hun omtalte rykket som «vanvittig imponerende».

Dermed ble det en noe overraskende seier for Norges annetlag, der Krüger delte toppen av pallen sammen med Lotta Udnes Weng, Mikael Gunnulfsen og Silje Theodorsen.

GLISTE BREDT: Mikael Gunnulfsen og Simen Hegstad Krüger, her avbildet etter stafetten på Beitostølen.

– Vi lurte jo alle

Etter rennet var kvartetten fra annetlaget høyt oppe etter å ha satt resten på plass.

– Vi lurte jo alle. Vi satte det beste laget på Norge 2, sier Gunnulfsen og fikk hele pressesonen ut i full latter.

– Har du ikke hørt om det nye? Lurt av Monsen, sier han og viser til at sprintlandslagstrener Arild Monsen tok ut lagene.

OVERRASKELSE: Lotta Udnes Weng, Silje Theodorsen, Mikael Gunnulfsen og Simen Hegstad Krüger vant avslutningsdistansen på Beitostølen.

Simen Hegstad Krüger slang seg på.

– Det var spill for galleriet for å lure Sverige og få dem til å bruke krefter for å holde unna for Norge 1. Det var planen hele veien, sier landslagsløperen og gliser.

Verdenscupen fortsetter nå i sveitsiske Davos kommende helg. Da venter sprint og 20 kilometer fristil i høyden.