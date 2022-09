OL-vinnaren legg om treningsopplegget: – Hadde ikkje gjort det slik om eg skulle vore best i år

Skøyteverda fekk for alvor auga opp for Peder Kongshaug etter ein svært solid fjorårssesong med OL-gull og fleire gode prestasjonar. No tar Stavanger-karen grep for å ta nye steg mot toppen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden