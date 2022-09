Kontroversiell VAR-avgjørelse reddet Chelsea på overtid: – Fullstendig sjokkerende

(Chelsea – West Ham 2–1) To minutter før slutt sendte Kai Havertz Chelsea-supporterne til himmels. Få sekunder etter trodde West Ham at de hadde utlignet, men videodommerne ville ha det annerledes.

– Det er en skandaløs avgjørelse – en råtten avgjørelse – fra en av de visstnok beste dommerne i ligaen. Det er en utrolig avgjørelse som gikk imot oss, sier West Ham-trener David Moyes til Sky Sports etter kampen.

Innbytter Maxwel Cornet trodde han hadde sørget for utligning da han banket ballen i nettaket like før overtid.

RASENDE: David Moyes var alt annet enn tilfreds med avgjørelsen til Andy Madley på overtid.

Men videodommerne ga beskjed til hoveddommer Andy Madley at han måtte se på scoringen om igjen. I forkant av målet var Jarrod Bowen for sen i en duell mot Chelsea-keeper Edouard Mendy. Etter en titt på videoskjermen, kunne et lettet Chelsea-publikum juble for annullering.

– Jeg mener keeperen (Mendy) kaster seg, idet han mister ballen, og later som han er skadet fordi han kunne ikke nå returen, sier Moyes.

FRUSTRERTE: West Ham-spillerne skjønte lite av hvorfor hoveddommeren valgte å annullere 2–2-scoringen.

– Det er fullstendig sjokkerende, tvitrer den tidligere engelske landslagsspilleren Michael Owen om annulleringen av 2–2-scoringen.

– Det er en latterlig avgjørelse, sier den britiske eksperten Danny Murphy på BBC.

Venstrefoten til Bowen traff Mendy i magepartiet, ikke av det voldsomme slaget, men nok til at VAR-bussen anså situasjonen som en «klar og åpenbar feil», noe som er et kriterium for at dommeren kan benytte seg av hjelpeverktøyet.

Dermed sikrer Chelsea tre viktige poeng som har fem poeng opp til ligaleder Arsenal, som møter Manchester United søndag.

Kai Havertz ble den store helten fra benken da han reddet Chelsea og manager Thomas Tuchel med en 2–1-scoring to minutter før slutt etter innlegg av Ben Chilwell.

Sistnevnte sørget for en strålende 1–1-scoring da han dempet en strøken ball fra kollega Thiago Silva. Avslutningen var også av høy kvalitet da West Ham-keeper Lukasz Fabianski måtte se ballen trille mellom egne ben og i nettmaskene.

Da det var spilt 62 minutter, etter mye knuffing og rot på et hjørnespark, sendte Michail Antonio ballen i mål fra kloss hold og sørget for 1–0-ledelse til West Ham.

I forkant av målet hadde det vært en tannløs forestilling med et Chelsea-lag som hadde mye ballinnehav, men West Ham var godt organisert. Annenomgangen var imidlertid noe helt annet med tre scoringer og VAR-drama. Scoringene kom etter en meget sjansefattig time med fotball.

– Dette var ikke en førsteomgang for historiebøkene, beskrev Viaplay-kommentator Jørgen Klem førsteomgangen ganske forsiktig.

Fakta 16.00-runden – Premier League, lørdag Brentford – Leeds 5–2

Newcastle – Crystal Palace 0–0

Nottingham Forest – Bournemouth 2–3

Tottenham – Fulham 2–1

Wolverhampton – Southampton 1–0

Chelsea – West Ham 2–1 Les mer

Wesley Fofana, med prislapp på drøyt 800 millioner kroner, startet dagens kamp i midtforsvaret til Chelsea.

West Ham ligger på 17. plass med fire poeng etter dagens kamp.