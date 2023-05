Canada ble tidenes mestvinnende VM-nasjon

(Canada – Tyskland 5–2) Tyskland tok seg hele veien til en fryktelig sjelden VM-finale, men mot favoritten sa det stopp – Canada er historiske som verdensmestere for 28. gang.

VM-GULL: Canada er verdensmestere i ishockey.

Andreas Jørgensen, VG

Men tyskerne gjorde ikke kanadiernes vei til gull enkel.

De har ikke vært der på 70 år, men i sin første finale siden 1953, tok Tyskland ledelsen i den første perioden etter scoring fra John Peterka.

Tre minutter senere satte Sammy Blais inn 1–1 for ishockeynasjonen Canada, men tyskerne skulle igjen ta ledelsen.

Daniel Fischbuch sørget for 2–1, men nok en gang var ledelsen kortvarig. For fire minutter senere utlignet Lawson Crouse til 2–2 for Canada.

I den tredje perioden var kampen snudd da Blais satte sitt andre mål for kvelden til 3–2.

Da begynte det å se mørkt ut for tysk VM-gull, og med åtte minutter igjen av kampen svant håpet hen. Kanadierne økte til 4–2 da Tyler Toffoli utnyttet en tabbe fra Tyskland-forsvaret, og med et presist dragskudd noterte seg på scoringslisten.

To minutter før fulltid var saken biff: Tyskland presset på for mål og tok ut egen keeper for å kunne spille med én mann mer i angrep. Det straffet seg og Scott Laughton fastsatte resultatet til 5–2 ved å sette pucken i åpent mål.

Før mesterskapet var Canada rangert som nummer to i verden, rett bak Finland. Tyskland var rangert som nummer ni.

Canada, som slo ut tittelforsvareren Finland i kvartfinalen, kan igjen smykke seg med VM-tittelen. Det er 28. gang de vinner mesterskapet.